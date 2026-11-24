Haber trabajado durante casi dos décadas no siempre garantiza el acceso a una pensión contributiva de jubilación. Así lo demuestra el caso de un hombre de Valencia que, pese a acumular cerca de 19 años cotizados a la Seguridad Social, se ha quedado sin esta prestación después de que los tribunales rechazaran su recurso. El motivo está en un requisito que muchos trabajadores desconocen, ya que no basta con alcanzar un mínimo de años cotizados a lo largo de la vida laboral, también hay que cumplir unas condiciones específicas durante los últimos 15 años anteriores a la jubilación.

Casi 19 años cotizados no han sido suficientes

El protagonista de esta historia había acumulado un total de 6.799 días cotizados, equivalentes a más de 18 años y medio de trabajo. Sin embargo, cuando solicitó la pensión, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) rechazó su petición porque no cumplía la denominada carencia específica.

En concreto, durante los 15 años anteriores a la solicitud solamente acreditaba 231 días cotizados. Debido a su trayectoria laboral a tiempo parcial y al coeficiente global de parcialidad aplicado a su caso, necesitaba alcanzar al menos 711 días para cumplir este requisito. El trabajador recurrió a la decisión, pero el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana confirmó la resolución desfavorable del Juzgado de lo Social número 4 de Valencia.

Los motivos por los que dejó de trabajar

Durante el procedimiento judicial, el hombre explicó que sus prolongados periodos sin actividad laboral estaban relacionados con diferentes circunstancias personales y familiares. Entre ellas figuraban el cuidado de un familiar enfermo, el fallecimiento de su esposa, episodios de depresión y ansiedad y el tratamiento de un cáncer de próstata.

También hizo referencia a algunos trabajos que no llegaron a formalizarse y a periodos de prueba que no superó. Sin embargo, los magistrados consideraron que no habían acreditado suficientemente que estas circunstancias justificasen sus prolongadas ausencias del mercado laboral.

Otro elemento determinante fue que tampoco permaneció inscrito como demandante de empleo durante buena parte de ese tiempo. La Sala entendió que no había demostrado una voluntad continuada de reincorporarse al mercado laboral.

El requisito de la Seguridad Social que muchos desconocen

La Ley General de la Seguridad Social establece que para acceder a una pensión contributiva ordinaria hay que acreditar, con carácter general, un mínimo de 15 años cotizados. Además, al menos dos de ellos deben encontrarse dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho, con las particularidades previstas para determinadas situaciones.

En este caso entraba en juego la llamada «doctrina del paréntesis», un criterio judicial que permite excluir determinados periodos sin cotización cuando existen circunstancias que impidieron trabajar y se demuestra la voluntad de continuar vinculado al mercado laboral.

No obstante, los jueces consideraron que no se daban las condiciones necesarias para aplicarla. La resolución confirma que los años cotizados por este trabajador no eran suficientes para reconocerle la jubilación contributiva. Un caso que recuerda la importancia de no descuidar los requisitos de cotización durante los últimos años de vida laboral.