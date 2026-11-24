Miguel Ángel Gil se ha «divorciado» de Javier Tebas. El consejero delegado del Atlético, y uno de sus principales apoyos, presentó esta mañana durante la Asamblea su dimisión como vicepresidente de la Liga y también su puesto como miembro del Consejo. Una decisión que pone fin a seis años de un peso pesado a raíz de una fuerte tensión con Tebas por la supuesta financiación de la Liga a la Unión de Clubes Europeos (UEC), una organización que habría recibido una cantidad superior al millón de euros.

Esta asociación defiende un reparto más equilibrado de los ingresos del fútbol continental y cuestiona el actual modelo de representación de los clubes europeos. Sin embargo, el conflicto radica en la posición que ocupa el propio Gil Marín en el panorama futbolístico internacional. El directivo rojiblanco forma parte del comité ejecutivo de European Football Clubs (EFC), anteriormente conocida como ECA, una organización que representa a numerosos clubes europeos y mantiene una estrecha relación institucional con la UEFA.

De esta manera, el respaldo económico de la Liga a una entidad que mantiene posiciones enfrentadas con la EFC habría provocado un importante desacuerdo entre Gil Marín y la dirección de la patronal. Llegó a la vicepresidencia en marzo de 2020 como sustituto de Clemente Villaverde y se convirtió rápidamente en una figura importante dentro de la estructura. También fue uno de los principales apoyos de Javier Tebas durante sus enfrentamientos institucionales con el Real Madrid.

Sin embargo, su trayectoria tampoco estuvo libre de controversias. Uno de los episodios más delicados se produjo cuando mostró cierto respaldo al proyecto de la Superliga, una postura que generó diferencias con otros clubes del fútbol español. Ahora, las discrepancias en torno a la Unión de Clubes Europeos han terminado provocando su salida de la cúpula de LaLiga.

La salida de Gil Marín crea un problema a Tebas

La dimisión supone un movimiento importante en la estructura institucional de la competición, especialmente por el peso que Gil Marín había adquirido durante los últimos años. Su presencia en el Consejo y en la Comisión Delegada le permitía participar en decisiones relevantes para el funcionamiento de la patronal y de las competiciones profesionales.

Pero no terminaría aquí los problemas para Tebas. El presidente de la Liga habría admitido que financió (que podría ser más de un millón de euros) a la UEC durante varios años y de la que presuntamente no tenían conocimiento los clubes. Una confesión que habría generado mucho malestar al conocerse también que la UEC habría denunciado ante la Comisión Europea a la UEFA y la propia EFC, de la que forman parte varios clubes españoles. En otras palabras, se podría estar dando el caso de que los clubes estarían financiando indirectamente la organización a la que ellos también pertenecen a través de la Liga.

La marcha de uno de los dirigentes más influyentes del Atlético de Madrid de la estructura directiva de la Liga deja así una incógnita sobre cómo evolucionarán las relaciones entre ambas instituciones en los próximos meses. No será ni mucho menos el desenlace de otra bomba que salpica a Tebas.