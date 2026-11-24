El 6 de abril de 1926 se inauguró en Sevilla un puente de hierro con un truco: su tramo central se partía en dos hojas que se levantaban para dejar pasar los barcos. Es el puente de Alfonso XIII, el puente de Hierro. Cien años después, la Autoridad Portuaria de Sevilla ha anunciado que el programa 2 % Cultural financiará su recuperación.

Lo contó el 19 de noviembre de 2026 en una nota su presidente, Rafael Carmona. Según el Puerto, el dinero irá a recuperar la estructura original del puente. Tendrá una nueva cimentación que reproduzca las dimensiones y características de los vanos originales.

La Autoridad Portuaria prevé mantenerlo en su ubicación actual, al sur del Muelle de Tablada. Allí quiere crear un espacio cultural, el Teatro del Puente, dentro de la gran zona verde del Parque del Puerto.

Un proyecto de 1902

La historia del puente empezó mucho antes de 1926: según la ficha patrimonial de Puertos del Estado, el primer proyecto es de 1902. Era un puente giratorio, diseñado por el ingeniero Juan M. Zafra.

En 1914 la obra salió a concurso y se presentaron dos compañías. La Sociedad de Construcciones Metálicas propuso un puente movible de tipo ascensor. La Maquinista Terrestre y Marítima, uno con el tramo central móvil.

En 1919 se redactó y después se aprobó el proyecto definitivo. Lo firmó el ingeniero José Delgado Brackenbury, con diseño de la Maquinista Terrestre y Marítima.

Construido sobre tierra

El puente se levantó sobre tierra, mientras se realizaba el canal de Alfonso XIII en Tablada.

Para la cimentación se usaron cajones de hormigón armado hincados con aire comprimido. Sobre ellos se apoyan cuatro pilas tubulares, y encima, una estructura de perfiles de acero con uniones roblonadas.

Según la ficha de Puertos del Estado, al puente se le hizo la prueba de carga el 28 de febrero de 1926. Faltaban cinco semanas para la inauguración.

Dos hojas con patente de Chicago

La pieza clave era el tramo central. Tenía dos hojas formadas por grandes vigas de celosía, unidas por vigas transversales. Su parte de arriba era poligonal y la de abajo, recta.

Se hizo con la patente de la Scherzer Rolling Lift Bridge Company, de Chicago. Cada hoja funcionaba de forma independiente, con motores eléctricos que movían engranajes y cremalleras.

El puente iba en diagonal sobre el canal porque, según la ficha, lo obligaba su uso ferroviario. En el lado de Sevilla, el proyecto definitivo añadió andenes, pretiles y bancos de sillería para embellecer la entrada.

169,4 metros de estructura metálica

En total mide 169,4 metros. El tramo móvil tiene dos tableros de 28 metros. A cada lado hay un tramo de 36,71 metros y otro de avenidas de 20 metros.

El tablero tiene 11 metros de ancho, con 8 metros de calzada y dos aceras de 1,50 metros. Unía la avenida de la Palmera con el campo de Tablada.

Según la nota del Puerto, la obra fue de la mano de la corta de Tablada, que marcó el inicio del puerto moderno. Los muelles, las naves y los tinglados se ampliaron hacia el sur. Coincidió con el impulso a la ciudad por la Exposición Iberoamericana de 1929.

Del cierre a las piezas guardadas

Durante décadas, el puente dejó pasar a los barcos que iban a los muelles del sur. Funcionó hasta principios de los años 90. Con la Exposición Universal de Sevilla lo sustituyó el actual puente de las Delicias.

La ficha de Puertos del Estado sitúa su uso entre 1926 y 1992, y su desmontaje, en 1998. Hoy describe su estado de conservación como deteriorado.

La ficha no detalla dónde quedaron sus piezas tras el desmontaje. La nota del Puerto habla de piezas almacenadas, ya inventariadas, y de mantener el puente en su ubicación actual, al sur del Muelle de Tablada.

En julio de 2025 licitó la redacción del proyecto de restauración. Su objetivo es integrar el puente en esa misma ubicación.

Escáner láser y modelo 3D

En los últimos años, el Puerto dice haber invertido más de 200.000 euros para conservar el puente y conocer su estado. Con la Universidad de Sevilla y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico preparó un Plan de Conservación.

Dentro de ese trabajo se hizo un escaneado láser y un modelo 3D del puente. Sirvió de base para un sistema de información con metodología BIM.

También se escanearon los planos del archivo histórico del Puerto. Y se estudiaron el biodeterioro, la fauna y la vegetación invasiva.

Delgado Brackenbury, el ingeniero del proyecto, fue después ingeniero director del Puerto entre 1927 y 1950. La ficha le atribuye una gran remodelación del río que convirtió un tramo del Guadalquivir en la dársena actual.

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La información procede de la nota de la Autoridad Portuaria de Sevilla del 19 de noviembre de 2026. También, de la ficha patrimonial del puente de Puertos del Estado.

Crédito de la imagen: Puertos del Estado.