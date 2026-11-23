Bajo el lateral oeste del Santiago Bernabéu hay una cueva artificial de 132 metros de largo, 20 de ancho y casi 30 de profundidad. Allí se guarda el césped cuando el estadio se usa para otra cosa.

Este mes, esa obra ha recibido una medalla de plata en los ITA Tunnelling Awards 2026. Son los premios de la Asociación Internacional de Túneles y Espacio Subterráneo (ITA).

La entrega fue el 4 de noviembre en Lisboa. El proyecto, llamado HIPOGEO Santiago Bernabéu Stadium, quedó segundo en la categoría «Elevated Thinking – Underground: Shaping the Future».

Según la ficha de los ganadores, la reforma del estadio la hizo FCC Construcción. Y el hipogeo es su «corazón tecnológico».

Un nombre del Coliseo

La ingeniería SENER, que ideó el sistema del césped retráctil, lo explicó en una nota de prensa de diciembre de 2021.

Según esa nota, el almacén enterrado se llama Hipogeo en referencia al espacio del mismo nombre bajo la arena del Coliseo romano. No es un nombre elegido al azar.

SENER asegura que el sistema se basa en una patente suya. Jorge Vizcaya, arquitecto de SENER y uno de los ideólogos, lo justificaba así: «En muchos aspectos, los estadios se han convertido en los templos de la modernidad».

Según la empresa, el sistema puede instalarse en estadios ya construidos dentro de ciudades. Allí no hay sitio para sacar el terreno de juego hacia fuera del estadio, como hacen otros.

Excavar en plena ciudad

La ficha de la ITA describe la excavación como un reto geotécnico extremo. Se hizo en un entorno urbano muy edificado, bajo el lateral oeste del estadio.

Los ingenieros tuvieron que controlar al milímetro el nivel del agua subterránea y las presiones sobre la estructura. Así mantuvieron intactos los cimientos del estadio.

También tuvieron que proteger las líneas de Metro y de Cercanías que pasan junto al Bernabéu. Según la ficha, la excavación garantizó la seguridad de esas líneas.

Seis bandejas que bajan

Según la ficha de los premios, el césped no es una sola pieza: está dividido en seis bandejas automáticas.

Un sistema hidráulico y elevadores eléctricos las bajan y las apilan en vertical bajo tierra. La ITA afirma que la operación se hace en cuestión de horas.

SENER añadía en 2021 que los mecanismos mueven las bandejas en horizontal y en vertical. La empresa los diseñó para que el sistema fuera lo más fiable posible y el campo se pudiera retirar con rapidez.

Un invernadero bajo tierra

Abajo, la hierba no se queda a oscuras. Según SENER, el hipogeo tiene ventilación, climatización, iluminación, control y riego.

La idea es mantener condiciones ideales para la hierba mientras arriba hay un concierto u otro evento. El personal de mantenimiento puede entrar a cuidarla aunque haya eventos arriba.

El Real Madrid enseñó ese espacio en septiembre de 2023, con una visita de Carlo Ancelotti, entonces entrenador del equipo.

Único, según la ITA

La ficha de los premios asegura, además, que el hipogeo es una estructura subterránea colosal, «la única de su tipo en el mundo».

Según la misma ficha, gracias a ella el Bernabéu se ha convertido en un recinto multiusos 360 días al año. La ITA califica la reforma de hito sin precedentes en la ingeniería urbana.

El oro de esa categoría fue para un almacenamiento de gas licuado en cavernas de roca, en la India. El bronce, para una red de carreteras subterráneas en el centro financiero de Shanghái.

En otra categoría, la de proyecto del año de hasta 100 millones de euros, ganó el oro el túnel de Ollachea, en Perú. Según la ITA, está a 2.785 metros de altitud, en el bosque nuboso de los Andes. Se hizo para esquivar una ladera con desprendimientos continuos desde 2013.

Madrid, ciudad de túneles

No es la única obra subterránea de Madrid en estos días. Bajo el centro avanza la tuneladora Mayrit, que excava la ampliación de la Línea 11.

Y en noviembre el Ayuntamiento colocó 128 vigas para unir el túnel de la A-5 con la M-30. En Gijón, en cambio, hay un túnel de tren terminado en 2006 que sigue sin uso.

La información procede de la ficha de los ganadores de los ITA Tunnelling Awards 2026 y de la web del Real Madrid. También, de la nota de prensa de SENER del 9 de diciembre de 2021.

Crédito de la imagen: Real Madrid.