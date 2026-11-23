La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, ha exigido a la candidata del PSIB a la presidencia del Govern y secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, explicaciones «en menos de 24 horas» tras conocerse que su pareja comercializa una vivienda turística con «dos plazas ilegales».

Así lo ha reclamado Durán en una rueda de prensa previa al pleno de este martes, después de saberse que un alojamiento turístico vinculado a una sociedad administrada por la pareja de Sánchez, ubicada en el Port d’Andratx, oferta seis plazas cuando solo tiene cuatro dadas de alta.

Durán ha tildado de «hipocresía» al PSOE por «haber criminalizado a los grandes tenedores, a los rentistas y a las personas que tienen alquileres vacacionales». En este sentido, ha relatado que el anuncio de dicho inmueble fue retirado el pasado jueves y ha asegurado que existía «una sobreexplotación de plazas turísticas» en una vivienda que solo tenía cuatro autorizadas.

Por ello, ha insistido en que Sánchez, como secretaria de Estado de Turismo, es quien «tiene la obligación de perseguir todas las plazas ilegales», y ha exigido que debe ofrecer aclaraciones de manera inmediata.

La diputada ha destacado que el Govern de Marga Prohens y el Consell de Mallorca, presidido por Llorenç Galmés, han retirado más de 30.000 plazas turísticas ilegales, y ha recordado que en los primeros diez días del actual Ejecutivo autonómico se eliminaron los impuestos de las herencias.

«Nosotros no criminalizaríamos a nadie que tenga una plaza de alquiler turístico legal; no lo hemos hecho nunca. Es el PSOE que ha puesto en su diana a las herencias, los rentistas y el alquiler vacacional», ha agregado.

Investigación abierta

El castigo a las plazas turísticas ilegales corresponde al Consell de Mallorca. Su conseller ejecutivo, Guillem Ginard, ha recordado que «la ley es igual para todo el mundo». Ginard ha anunciado también una investigación por un posible «caso de sobreexplotación. Si se confirma, es una infracción grave con una sanción que va de los 5.000 a 50.000 euros».

El conseller de Turismo de Mallorca se autoexige «ejemplaridad en este caso porque la sobreexplotación de alojamientos turísticos va absolutamente en contra de nuestro discurso de contención turística; por ello, tolerancia cero ante la oferta ilegal».

El PSOE tuvo que salir al paso hace unos días ante las informaciones que implicaban a la pareja de Rosario Sánchez en un negocio al estilo fondo buitre que atesora una gran cantidad de activos inmobiliarios.

La pareja de la vicesecretaria general del PSIB y candidata socialista a la presidencia del Govern es administrador de una sociedad familiar que gestiona 15 viviendas y las alquila a «precios asequibles por debajo de los valores del mercado inmobiliario».

Es la versión que, según han señalado fuentes del PSIB, ha sido facilitada por el entorno de la también secretaria de Estado de Turismo a raíz de una información conocida el lunes en la que se decía que su pareja tenía 40 propiedades en Mallorca.

Según las citadas fuentes, la pareja de Sánchez «no tiene 40 pisos, no gestiona un fondo buitre y no vive de rentas», sino que es el administrador único de una sociedad familiar constituida hace más de 25 años.