Las tortugas son de los reptiles más antiguos del planeta. Y su labor en el ecosistema es crucial para mantenerlos limpios y en desarrollo. Existen tortugas marinas que se alimentan de medusas, evitando las plagas en las costas. En cambio, las tortugas terrestres y de río son creadoras de refugios al excavar largas madrigueras subterráneas. En definitiva, las tortugas son cruciales para garantizar la existencia de los ecosistemas.

Prueba de ello fue una pequeña isla del océano Índico, que llevaba más de dos siglos sin funcionar, y sólo necesitó de diez especies de tortugas para restablecerse. La reintroducción de tortugas gigantes permitió recuperar en seis meses procesos naturales que habían desaparecido hacía ya más de 180 años.

Las tortugas como motor de reforestación

El experimento se llevó a cabo en la isla de Aride, en Seychelles, donde una especie de tortuga gigante (Aldabrachelys gigantea) desapareció cerca de dos siglos atrás. Su ausencia, como era de esperar, alteró el equilibrio del ecosistema.

Un grupo de investigadores de la Universidad de Exeter, en colaboración con especialistas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), llevó a cabo esta investigación, concluyendo que las tortugas desempeñaban un papel fundamental en la dispersión de semillas, el control de la vegetación y el reciclaje de los nutrientes.

Durante los dos primeros meses de la investigación, los diez ejemplares de tortugas dispersaron más de 11.000 semillas en la isla, de las cuales el 89,5% correspondía a especies vegetales autóctonas.

El secreto de las tortugas

Hubo tres especies de tortugas que concentraron la mayor parte del impacto. El método de replantanción puede sonar un poco escatológico, pero efectivo. Las tortugas consumieron los frutos de la isla y transportaron las semillas en su aparato digestivo. Más adelante, las expulsaron intactas a través de sus excrementos, ayudando a reforestar y mantener la diversidad vegetal.

De acuerdo con sus cifras, el estudio concluyó que, de entre todas las tortugas, apenas tres fueron responsables de más del 80% de las semillas nativas dispersadas durante los primeros meses. Además, estas tortugas, debido a sus grandes dimensiones, aplastaron la maleza densa, abriendo así caminos en la vegetación. Senderos que sirven como vías de tránsito para aves y reptiles más pequeños.