El aspecto exterior de una fruta suele ser uno de los primeros criterios que tienen en cuenta los consumidores a la hora de comprarla. En el caso de las mandarinas, numerosas personas creen que cuanto más uniforme e intenso es el color naranja, mejor será su estado. Por eso, las piezas que presentan pequeñas zonas verdes suelen quedarse en segundo plano en las fruterías y supermercados, aunque su aspecto no siempre tiene relación con su calidad.

La explicación está en la propia evolución de la fruta. Durante la maduración, la clorofila de la corteza se va degradando y deja paso a los pigmentos anaranjados. Este proceso también depende de las condiciones climatológicas, en especial de las temperaturas nocturnas. Cuando las noches son suaves, la piel puede conservar parte de su tonalidad verde aunque el interior ya haya alcanzado el punto óptimo de maduración.

¿Por qué no hay que rechazar las mandarinas por tener zonas verdes?

En los mercados españoles, las mandarinas suelen comercializarse con una piel de tonalidad predominantemente naranja, por lo que las variedades que conservan zonas verdes pueden llamar la atención. Es el caso de la clementina de Córcega, menos habitual en España, cuya apariencia responde a unas características propias reconocidas incluso en su normativa de calidad.

Su característica más reconocible es precisamente una pequeña zona verdosa en uno de sus extremos, conocida como el «pequeño trasero verde». Esta particularidad no afecta a la calidad de su interior y demuestra que el tono naranja uniforme no es un requisito para que una mandarina esté en su punto óptimo de consumo.

¿Cómo se consigue un color naranja uniforme?

Para conseguir que algunos cítricos presenten una tonalidad naranja homogénea, los productores recurren a un procedimiento conocido como desverdizado. Consiste en exponer los frutos al etileno, un gas vegetal que favorece la desaparición de la clorofila de la corteza y permite que cobren protagonismo los pigmentos anaranjados. Éste es un tratamiento estético, ya que no consigue que la pulpa sea más dulce ni mejora por sí misma el sabor de la fruta.

Algunas variedades no pasan por este proceso y se comercializan con el tono verde en parte de la cáscara. Esto produce que numerosos consumidores opten por comprar otras variedades, ya que piensan que la fruta todavía no ha alcanzado su punto de maduración.