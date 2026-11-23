Durante años, la lengua de suegra ha sido una de las plantas favoritas en el hogar gracias a su valor ornamental, su resistencia, su facilidad de cuidado y su capacidad para adaptarse a diferentes ambientes. Sin embargo, las tendencias de decoración evolucionan y cada vez hay más variedades que reclaman su lugar en salones, dormitorios y recibidores. Entre ellas destaca la zamioculca, una especie de origen africano que llama la atención por sus hojas carnosas y brillantes.

Su aspecto elegante y su crecimiento vertical la convierten en una de las opciones favoritas para 2027. Además, necesita pocos riegos y tolera bastante bien los espacios con poca luz. De hecho, uno de los errores más habituales al cuidarla es regarla en exceso, ya que sus raíces y tallos almacenan agua. Por eso, necesita un sustrato que drene bien y conviene esperar a que la tierra se seque antes de volver a regar.

Zamioculca, la planta que será tendencia en 2027

Según los principios del Feng Shui, la zamioculca es una excelente opción para decorar las estancias orientadas al suroeste. Se considera que sus hojas de un verde intenso y su capacidad para resistir en distintas condiciones representan la estabilidad y el crecimiento.

Dentro de esta tradición, la zamioculca se vincula con el elemento Tierra y con la energía Kun (Qi), relacionada con la maternidad, la protección y el cuidado. Por este motivo, se le atribuye la capacidad simbólica de favorecer la estabilidad emocional, la sensación de seguridad y el equilibrio personal. También se asocia con el desarrollo y el crecimiento, ya que representa una energía nutritiva que acompaña los procesos de transformación y bienestar.

Su presencia en el hogar también se relaciona con la armonía en las relaciones personales. La conexión con el elemento Tierra simboliza el apoyo mutuo, la confianza y la construcción de vínculos estables. Además, algunas interpretaciones del Feng Shui consideran que la energía Kun puede favorecer la prosperidad y la abundancia, atrayendo simbolicamente oportunidades positivas en diferentes ámbitos de la vida.

Ahora bien, para potenciar estas asociaciones, hay que prestar especial atención al lugar donde se coloca la planta. Según esta disciplina, las orientaciones al suroeste son las más adecuadas, mientras que las macetas deben ser de tonos amarillos o marrones, vinculados al elemento Tierra. Por último, es importante evitar que la zamioculca esté rodeada de demasiadas plantas, ya que, según esta filosofía, el exceso de elementos puede alterar el equilibrio energético del espacio.

Cuidados

Conocida como «planta todoterreno», puede desarrollarse en estancias con poca luz natural e incluso sobrevivir con iluminación artificial. Sin embargo, para que crezca fuerte y sana y mantenga sus características hojas de color verde oscuro, lo mejor es colocarla en un espacio bien iluminado. Eso sí, debe evitarse siempre la exposición directa al sol, ya que podría quemar sus hojas.

En cuanto al sustrato, la zamioculca puede crecer en un sustrato universal o en uno específico para plantas verdes. Lo más importante es que el recipiente y la tierra permitan evacuar correctamente el exceso de agua, evitando que se acumule humedad alrededor de las raíces. El trasplante, en cambio, requiere algo más de atención. Esta planta desarrolla raíces y rizomas bastante voluminosos que pueden ocupar rápidamente todo el espacio disponible en la maceta. Por este motivo, conviene cambiarla a un recipiente algo más grande cada dos años, preferiblemente en primavera.

Al proceder de regiones de África, está acostumbrada a los ambientes cálidos; durante el verano, puede mantenerse en buenas condiciones incluso cuando el termómetro supera los 30 grados. Sin embargo, en invierno, cuando el termómetro baja de los 15 grados, puede empezar a sufrir los efectos del frío. Los jardineros recomiendan mantenerla alejada de las corrientes de aire y no exponerla a temperaturas inferiores a los 5 grados, ya que podrían comprometer seriamente su supervivencia.

Por otro lado, la zamioculca almacena agua en sus raíces y tallos, por lo que tiene una buena tolerancia a los periodos de sequía. La recomendación principal consiste en dejar que el sustrato se seque completamente entre riego y riego, ya que si la tierra está demasiado húmeda, pueden aparecer problemas de pudrición en las raíces. Una de las señales de alerta es el amarilleamiento de las hojas.Durante la primavera, también se puede incorporar un fertilizante líquido específico para plantas verdes, aproximadamente una vez al mes, para favorecer su crecimiento.

Finalmente, otra de las ventajas que ofrece es su resistencia frente a las plagas. Cuando se encuentra en buenas condiciones y recibe los cuidados adecuados, es poco habitual que presente problemas de este tipo. Sin embargo, puede verse afectada ocasionalmente por la cochinilla algodonosa, un insecto que se instala en las hojas y los tallos y se alimenta de la savia de la planta. Si se detecta su presencia, conviene actuar cuanto antes y utilizar un producto específico para combatirla.