El presidente ejecutivo de Teléfonica, Marc Murtra, ha defendido que la multinacional española lidere el desarrollo de la soberanía tecnológica en Europa. En una entrevista con el medio estadounidense Barron’s, el directivo ha abogado por que el continente desarrolle sus propios productos en los campos de la IA, la ciberseguridad y la nube. Murtra ha asegurado que Europa «no puede depender de multimillonarios astutos ni de terceros» en una referencia a los gurús de Silicon Valley.

Murtra ha criticado con dureza la dependencia tecnológica de Estados Unidos. El máximo responsable de Telefónica cree que las grandes tecnologías digitales son creadas por grandes conglomerados del otro lado del Atlántico que operan bajo «mercados oligopolísticos o monopolísticos, donde un mercado financia al siguiente».

Uno de los ejemplos más relevantes sucedidos recientemente en Europa es la suspensión de la red de satélites Starlink en Ucrania. Sin previo aviso, la constelación de SpaceX limitó sus operaciones y las tropas de Kiev se vieron expuestas a los ataques rusos. Tanto Elon Musk, dueño de SpaceX y firme aliado de la Casa Blanca, como Donald Trump, presidente de EEUU, se pasaron la pelota para asumir responsabilidades.

Ante este tipo de escenarios, Murtra ha asegurado que el sector de las telecomunicaciones es el más seguro para la transición digital y la remilitarización de Europa: «Si se observa qué empresas grandes e institucionalmente fiables existen en Europa que operan en el mundo digital o cerca de él, no hay muchas aparte de los operadores de telecomunicaciones».

«Así que creo que el sector de las telecomunicaciones está muy bien posicionado para capturar esa oportunidad cuando aparezca. Pero, por supuesto, estar bien posicionado no es lo mismo que hacerlo realmente», ha advertido el presidente de Telefónica, quien ha tratado de lanzar un mensaje de calma ante los riesgos de ciberseguridad. «No se ha registrado ningún ataque exitoso contra la columna vertebral principal del mundo digital, que son los operadores de telecomunicaciones».

Estrategia piramidal

Murtra ha señalado que la estrategia que está siguiendo en Telefónica se estructura en «una pirámide con tres áreas». La base se cimenta en las operaciones de servicio a clientes residenciales y empresas.

«Eso significa mejorar las operaciones y el servicio al cliente, lo que implica invertir más. Para ello, hemos cambiado nuestra estrategia de asignación de capital y hemos reducido nuestro dividendo a la mitad, de modo que podamos invertir más que nunca», ha indicado Murtra. «Hemos tenido que prescindir de personas que trabajaban en tecnologías o áreas obsoletas», ha añadido.

Durante los nueve primeros meses de este año, Telefónica ha disparado sus beneficios hasta los 464 millones de euros frente a las pérdidas de más de 1.000 millones que se apuntó en 2025.

La parte central de la pirámide consiste en impulsar la consolidación en las telecomunicaciones europeas, pasando «con suerte de más de 30 operadores en Europa a tres en cada país, y quizá un total de cinco, seis o siete en Europa».

El tercer pilar consiste en fomentar la transformación en los servicios de la IA, la nube y la ciberseguridad. «Telefónica tiene una amplia experiencia en la utilización, integración y gestión de la ciberseguridad», ha indicado Murtra, que ha garantizado que no pivotarán la multinacional española hacia la inteligencia artificial.