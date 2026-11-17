Reino Unido enviará a Ucrania más de 1.000 misiles antiaéreos de corto alcance con sus lanzadores y más de una docena de radares. Lo ha anunciado este 17 de noviembre de 2026 el Ministerio de Defensa británico. Es un paquete de 240 millones de libras para pasar el invierno.

El mismo día, Reino Unido, Suecia y Ucrania han firmado una carta de intenciones sobre los cazas suecos Gripen. Se comprometen, en principio, a entregar estos aviones a Ucrania. Irían con un amplio arsenal de armas ya probadas en combate.

Contra los Shahed a reacción

Según el ministerio, estos misiles han demostrado ser eficaces contra los Shahed de propulsión a reacción. Son drones de diseño iraní que Rusia usa para atacar ciudades e infraestructuras ucranianas.

Los misiles los aportará Thales en Belfast. Los radares procederán de Reino Unido y de otros países europeos.

Las entregas al Ejército ucraniano empezarán a mediados de diciembre. Se sumarán a los 400 misiles tierra-aire que Londres ya ha enviado a Ucrania antes del invierno.

No es la única ayuda de este tipo que prepara Europa. Alemania fabrica en serie más de 5.000 drones para Ucrania, un pedido que debe terminar a mediados de 2027.

Radares para ver venir los ataques

La docena larga de radares servirá para detectar a tiempo los ataques que se acercan. El ministerio lo presenta como un apoyo clave durante los meses de frío.

La ayuda responde a peticiones directas de los dirigentes ucranianos, según la nota. Y forma parte de un paquete de invierno de 500 millones de libras, anunciado en los presupuestos británicos.

Ese dinero se suma a un compromiso mayor de 10.000 millones de libras con Ucrania. El primer ministro detallará el resto este jueves, en la reunión de la llamada Coalición de Voluntarios.

«El invierno como arma»

«En Ucrania, el presidente Putin usa el invierno como un arma», dijo el ministro de Defensa, Wes Streeting. Por eso, añadió, el apoyo a Ucrania debe convertirse en capacidades contra los «bárbaros ataques rusos».

«El frente de Ucrania es el frente de la libertad y la democracia, y estaremos a su lado el tiempo que haga falta», remató el ministro.

Gripen con piezas británicas

La carta sobre los Gripen llega tras otra decisión de este año. Londres invirtió 300 millones de euros para ayudar a entregar estos cazas a Ucrania. Según la nota de Downing Street del 16 de julio, ese dinero debe permitir a Ucrania tener un escuadrón de 16 Gripen E en 2029.

Aquel paquete incluía también la formación de pilotos e ingenieros, simuladores y piezas de repuesto.

Según Downing Street, el Gripen puede combatir contra otros aviones, atacar objetivos en tierra y hacer misiones de reconocimiento. Y añade que necesita poco mantenimiento y que lo pueden atender equipos pequeños en tierra.

Ese es el argumento con el que Saab lo vende frente al F-35A, que según la Oficina de Presupuesto del Congreso de EEUU cuesta 47.000 dólares por hora de vuelo.

El avión es sueco, pero Reino Unido fabrica más del 30 % de cada unidad. Empresas británicas suministran piezas críticas, como el radar y el tren de aterrizaje.

La nota de julio cifraba en 5.000 los empleos cualificados ligados al programa en Reino Unido. Están repartidos entre más de 50 empresas británicas, desde Saab UK en Fareham hasta Leonardo UK en Edimburgo.

Casi 50 países en Bruselas

El anuncio llegó durante la 37.ª reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, en la sede de la OTAN en Bruselas. La presidieron Streeting y el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius.

Este grupo reúne a casi 50 países que coordinan la ayuda militar a Kiev. Para el ministerio británico fue el segundo anuncio del día: por la mañana presentó cientos de drones kamikaze para sus tropas en Estonia, con lo aprendido en Ucrania.

Mientras tanto, Reino Unido y Francia dirigen este mes en Polonia el primer gran ejercicio de la Fuerza Multinacional para Ucrania. Se llama Koalicja. Ensaya cómo mover, proteger y abastecer a una fuerza que ayudaría a reconstruir el Ejército ucraniano cuando acaben los combates.

Sin modelo ni calendario

La nota no dice qué modelo de misil enviará Reino Unido ni qué radares concretos. Tampoco aclara cuánto cuesta cada sistema.

La carta sobre los Gripen solo compromete, en principio, a entregarlos. La nota no detalla cuántos aviones, ni cuándo, ni qué armas concretas.

La información se ha publicado en la nota del Ministerio de Defensa británico del 17 de noviembre de 2026.

Crédito de la imagen: Fuerza Aérea de EEUU.