El Ejército británico comprará cientos de drones kamikaze más para sus tropas en Estonia, en la frontera oriental de la OTAN. También llegarán drones de vuelo en primera persona (FPV). Lo ha anunciado este 17 de noviembre de 2026 el Ministerio de Defensa británico, que invertirá en ello 25 millones de libras.

El paquete incluye también sistemas de guerra electrónica, protección contra drones enemigos y camuflaje avanzado. Además, duplicará el número de drones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de esas unidades.

Lo aprendido en Ucrania

El ministerio lo presenta como una respuesta directa a la guerra de Ucrania. Según la nota, allí los drones baratos y la guerra electrónica están cambiando el combate moderno. También lo hace la capacidad de detectar al enemigo y atacarlo muy rápido.

«Esta inversión aumentará nuestra disuasión en la primera línea de la OTAN», afirmó el ministro de Defensa, Wes Streeting. La semana pasada ya había anunciado en Oslo la compra de tres buques nodriza para drones cazaminas.

Según Streeting, con este material el Ejército podrá moverse más rápido, ser más ágil y golpear más fuerte al enemigo. «Y demuestra cómo invertimos hoy para reforzar nuestra disuasión y nuestra preparación para mañana», añadió.

El jefe del Estado Mayor del Ejército, el general sir Roly Walker, fue más directo. «Ucrania ha demostrado que el bando que puede ver primero, golpear primero y protegerse mejor tiene una gran ventaja», dijo.

El general añadió que «estamos aplicando ya esas lecciones» y que el paquete trae más drones, más guerra electrónica y mejor protección para los soldados.

Drones para ver y golpear

Los drones de ataque de un solo uso y los FPV servirán para golpear vehículos, posiciones o equipos del enemigo. Los de reconocimiento, que serán el doble que ahora, buscarán y seguirán las amenazas.

Todo encaja en el enfoque Recce-Strike que está desarrollando el Ejército. La idea es unir reconocimiento, inteligencia y ataque de precisión. Así se acorta el tiempo entre detectar al enemigo y atacarlo.

Walker lo resumió así: el Ejército será «más difícil de encontrar, más difícil de derrotar y más letal cuando más importa».

Escopetas contra los drones

La otra mitad del paquete busca proteger a los soldados de los drones enemigos. Llevarán encima equipos de guerra electrónica, y otros irán montados en los vehículos. Rastrean señales para detectar drones hostiles e interferirlos antes de que ataquen.

También recibirán más escopetas, con las que el Ejército apuesta por armas baratas contra drones, una lógica parecida a la que lleva a las marinas a volver a los cañones contra drones. Con todo ello, según el ministerio, las tropas tendrán varias capas de protección.

Invisibles a las cámaras térmicas

La compra incluye un camuflaje multiespectral que hace a los soldados más difíciles de detectar, también con sensores térmicos. El objetivo es que puedan pasar más tiempo ocultos y sean menos vulnerables a la vigilancia enemiga.

Completan el paquete más vehículos ligeros 4×4. Con ellos, las tropas podrán moverse rápido y operar en grupos más pequeños y dispersos, más difíciles de localizar.

La 4.ª Brigada Ligera, en 2027

La 4.ª Brigada Ligera tendrá todo este material en abril de 2027. Es la unidad comprometida con el flanco oriental de la OTAN.

Los 25 millones salen de una partida de 50 millones de libras del Plan de Inversión en Defensa, dentro del Proyecto RAPSTONE. Su fin es reforzar rápido la letalidad del Ejército.

El ministerio lo presenta como una forma más ágil de comprar armas. Las lecciones de los conflictos actuales llegan así antes al frente.

La apuesta por los drones viene de antes. En septiembre, Londres adjudicó a Tekever un contrato de hasta 400 millones de libras para su dron de vigilancia AR5. Puede llevar 50 kilos de cámaras y sensores, según la nota del Gobierno británico del 16 de septiembre.

El AR5 sustituirá al veterano Watchkeeper, en servicio desde 2014. Esa misma nota contaba que más de 1.025 drones pequeños estaban llegando ya al Ejército, con un contrato de 16 millones de libras. En el mar, la apuesta llega a los drones submarinos, con los tres sensores que el Reino Unido liderará en AUKUS.

Sin modelos ni cifras exactas

La nota no dice cuántos drones se comprarán exactamente, más allá de «cientos». Tampoco nombra a los fabricantes ni los modelos elegidos.

Tampoco aclara cuánto cuesta cada sistema ni cómo se reparten los 25 millones entre drones, guerra electrónica, camuflaje y vehículos.

La información se ha publicado en la nota del Ministerio de Defensa británico del 17 de noviembre de 2026.

Crédito de la imagen: Ministerio de Defensa británico.