Más de 1 millón de libras cada misil Sea Viper: las marinas vuelven a los cañones contra drones e Indonesia encarga a Chess Dynamics la dirección de tiro de dos fragatas

La empresa británica Chess Dynamics anunció el 28 de octubre de 2026 un contrato de unos 3 millones de libras con PT Len. Esta compañía estatal indonesia de defensa y electrónica le compra el sistema de dirección de tiro SeaEagle FCEO. Irá en dos fragatas ligeras de la clase Bung Tomo, de la Marina de Indonesia.

Con este encargo, las tres fragatas de la clase llevarán el mismo equipo. El pedido llega mientras varias marinas buscan defenderse de drones baratos sin gastar misiles carísimos. En ese debate, los cañones han vuelto a ganar peso.

Tres fragatas, un mismo sistema

El programa entre Chess Dynamics y PT Len arrancó en 2023 con un primer pedido para la fragata que da nombre a la clase. Según la nota de la empresa, el nuevo contrato cubre el segundo y el tercer buque. Así se completa la renovación prevista para toda la serie.

La Marina indonesia está reformando estas fragatas multipropósito para alargar su vida operativa. El SeaEagle FCEO sustituirá a sus antiguos equipos electroópticos de control de tiro. Trabajará con los cañones OTO Melara de 76 mm que ya montan y con el sistema de combate Thales TACTICOS renovado.

Antes de este pedido, Chess Dynamics ya había instalado sistemas SeaEagle FCEO en los patrulleros KCR-60 de esa marina. Lo hizo dentro de los sistemas de combate que entregó e integró la danesa Terma.

Una cámara térmica que apunta

Una dirección de tiro localiza el blanco, mide su distancia y calcula hacia dónde debe apuntar el cañón. La versión FCEO-A es un director estabilizado con cámara térmica, cámara de televisión y telémetro láser. Según la empresa, vigila, sigue y ataca blancos aéreos y de superficie las 24 horas.

En su ficha técnica, Chess Dynamics asegura que puede gobernar cualquier cañón naval en servicio. También afirma que está operativo en más de 10 marinas. El equipo gira solo hacia los contactos que marca el radar y sigue varios blancos a la vez.

Un millón de libras por misil

La Royal Navy ha puesto cifras al dilema de los drones baratos en una nota de noviembre de 2025. Allí recordó que usó misiles Sea Viper contra drones lanzados por los hutíes en el mar Rojo. El cañón de 30 mm del destructor HMS Diamond también derribó algunos.

Según esa misma nota, cada disparo del láser DragonFire saldría por unas 10 libras, mientras que un misil Sea Viper cuesta más de 1 millón. El texto anunciaba además un contrato de 316 millones de libras para instalar el láser en un destructor Type 45 desde 2027.

El ministro Luke Pollard dijo entonces que DragonFire situará a la Royal Navy «en la vanguardia de la innovación en la OTAN». Hasta que llegue el láser, el cañón es la opción barata que ya va a bordo.

Northrop Grumman defiende esa vía con su cañón Raid Hunter de 50 mm. La Armada de Estados Unidos, por su parte, ha echado cuentas con el coste de sus armas láser.

Bofors de 40 y 57 milímetros

Las nuevas fragatas Type 31 británicas van en la misma dirección. En 2020, la Royal Navy anunció que BAE Systems le entregaría cinco cañones Bofors 57 Mk3 y diez Bofors 40 Mk4. Son para cinco buques, y el primero debía entrar en servicio en 2027.

Según BAE Systems, esos cañones pueden disparar la munición programable Bofors 3P, que la empresa presenta como eficiente en coste. Un proyectil así puede programarse para estallar cerca del blanco, sin necesidad de impacto directo. Lena Gillström, directora general de BAE Systems Bofors, habló de una tecnología que «puede adaptarse a distintos niveles de conflicto».

Cohort, la matriz de Chess Dynamics, informó en 2020 de un pedido de dos SeaEagle FCEO para cada uno de los 12 cazaminas de Bélgica y Países Bajos. Son buques de 2.800 toneladas que construye el astillero Kership.

Radar Ku y versión digital

La familia SeaEagle tiene dos variantes más. La FCRO suma un radar Doppler de pulsos en banda Ku, que sigue varios blancos a larga distancia. Según la empresa, cambia de frecuencia para resistir interferencias y detecta dónde caen los proyectiles para corregir el tiro.

La FCEO-D es la versión digital, con telémetro láser de 10 Hz, cámara megapíxel y dos seguidores de vídeo. Al presentar en 2021 la segunda generación del FCEO, de arquitectura digital, habló Graham Beall, responsable de desarrollo de negocio en Estados Unidos. Según Beall, el seguimiento visual de blancos y el control de tiro de los cañones «nunca han sido tan esenciales en la guerra naval moderna».

Ni munición ni fechas en Yakarta

La nota del 28 de octubre no habla de drones. Tampoco detalla qué variante recibirán las fragatas ni cuándo se instalará. Y no aclara si Indonesia comprará munición programable para sus cañones de 76 mm.

El importe también es aproximado, porque la empresa habla de «unos 3 millones de libras» sin desglose. Ninguna fuente oficial consultada aporta pruebas del sistema contra enjambres de drones. Su eficacia en ese papel está por demostrar.

Hay además otras apuestas, como los interceptores autónomos de Helsing. Y el láser británico no llegará a los barcos antes de 2027.

La nota de Chess Dynamics se ha publicado en su web el 28 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: U.S. Navy (Joe Bishop).