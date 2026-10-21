Northrop Grumman promete abatir drones y misiles de crucero un 99,5 % más barato que con un misil: así es Raid Hunter, su cañón de 50 mm

Northrop Grumman ha disparado en el campo de pruebas del río Potomac, en Dahlgren (Virginia), un nuevo proyectil de 50 milímetros para Raid Hunter, su sistema de defensa antiaérea basado en un cañón, con el que promete un coste por blanco batido un 99,5 % menor que el de un misil interceptor. La compañía anunció el ensayo en una nota del 16 de septiembre de 2026 en la que asegura que los disparos generaron datos de alta fidelidad «en casi todos los tiros».

Según la misma nota, Raid Hunter es una solución de corto alcance, escalable y rentable, pensada para derrotar incursiones masivas y mixtas: oleadas en las que se juntan misiles de crucero, drones y otras amenazas aéreas para saturar las defensas de una base o de un aeródromo.

Los disparos se hicieron junto al río Potomac

Northrop Grumman la describe como una prueba aerobalística, un ensayo que mide cómo vuela un proyectil desde que sale del tubo (su estabilidad, su trayectoria y la velocidad que va perdiendo) sin blancos ni intercepciones.

Los proyectiles salieron de un cañón XM913 Chain Gun y, según la empresa, los resultados confirmaron las predicciones previas y las expectativas de rendimiento. El pie de la foto oficial añade que se trata de una de varias evaluaciones próximas del sistema y atribuye la imagen a la empresa y al Naval Surface Warfare Center Dahlgren Division, el centro de la Marina de Estados Unidos que gestiona ese campo de tiro.

Con esos datos, la compañía quiere desarrollar un nuevo proyectil de 50 mm guiado y con espoleta de proximidad, un mecanismo que hace estallar la carga cuando el proyectil pasa cerca del blanco, sin necesidad de impacto directo.

El cañón del futuro blindado del Ejército

El XM913 es el mayor cañón de calibre medio que fabrica Northrop Grumman. Dispara munición de 50 x 228 milímetros, deriva de los modelos Mk44S y Bushmaster III y, según la ficha del fabricante, el Ejército de Estados Unidos lo ha adoptado como arma principal de su vehículo de combate de nueva generación, el XM30.

Raid Hunter combina los cañones Chain Gun de Northrop con munición guiada y un controlador en red basado en AiON, el software de mando y control de la compañía. La página oficial del sistema habla de «una munición de 50 mm dirigible, la primera de su tipo», que se lanza en pequeñas salvas y ejecuta varias maniobras continuas en vuelo.

El diseño es modular y va montado sobre un palé. Según Northrop, cabe en un avión de transporte C-130 y la empresa tiene previstas variantes instaladas en vehículos y en contenedores.

Pensado para misiles de crucero y enjambres de drones

La empresa presentó el nombre Raid Hunter el 11 de agosto de 2026 en Falls Church (Virginia). Hasta entonces, el programa se llamaba 50mm Gun-Based Air Defense (GBAD), es decir, defensa antiaérea basada en un cañón de 50 mm.

Entre sus posibles blancos, la compañía enumera misiles de crucero, sistemas aéreos no tripulados, misiles balísticos de corto alcance y ataques coordinados de enjambres de drones. A los drones apuntan también otros sistemas de tiro, como la torre Inferno RTC o el TKB-1167 ruso de cuatro ametralladoras. Su ficha técnica añade que el sistema da prioridad a los misiles de crucero, que considera las amenazas de más valor. La página del producto lo presenta como «una alternativa rentable a los misiles interceptores tradicionales», la familia a la que pertenece el futuro Patriot PAC-3 Edge de Lockheed Martin.

Kenn Todorov, vicepresidente y director general de mando y control e integración de armas de Northrop Grumman, afirmó en la nota de presentación que el sistema cubre «un hueco crítico de la defensa de corto alcance» con una protección rápida y de gran capacidad contra amenazas aéreas complejas y masivas. Según Todorov, da a los combatientes una herramienta rentable y flexible frente a amenazas en evolución.

La cuenta de los proyectiles frente a los misiles

El argumento de Northrop Grumman es sobre todo económico. La compañía sostiene que su munición guiada de 50 mm reduce de forma significativa el coste de cada intercepción y resuelve el desafío económico que plantean los enjambres masivos de amenazas aéreas, con un cargador mucho más grande que el de los misiles.

La ficha técnica de Raid Hunter recoge las cifras de la propia compañía. Una batería de cañones costaría alrededor de un 50 % menos que una batería de misiles, y el coste por blanco batido sería aproximadamente un 99,5 % menor que el de un misil interceptor.

Según el mismo documento, el sistema lleva almacenados más de 400 proyectiles, el cargador listo para disparar de una batería es entre 10 y 15 veces mayor que el de los sistemas de misiles y la munición resulta entre 28 y 39 veces más fácil de transportar que los interceptores. Northrop prevé desplegarlo en baterías con coberturas solapadas.

Sin derribos ni contrato a la vista

Lo de Dahlgren fue una prueba de vuelo y nada más: no hubo drones ni misiles que interceptar, y la munición guiada con espoleta de proximidad que debe salir de esos datos sigue en desarrollo.

Faltan también los números del ensayo. Northrop Grumman no dice cuántos proyectiles disparó el XM913 ni a qué distancia llegaron, y no ha anunciado contratos ni fechas. En agosto habló de pruebas a lo largo del año y de un despliegue acelerado, sin más precisión.

El 99,5 % sale de la ficha comercial de la propia empresa, que es también la que defiende, en el comunicado de agosto, que «la guerra ha evolucionado» y que hacen falta defensas capaces de aguantar incursiones grandes y complejas.

Los detalles de la prueba se han publicado en la sala de prensa de Northrop Grumman el 16 de septiembre de 2026.

Crédito de la imagen: Northrop Grumman y Naval Surface Warfare Center Dahlgren Division.