Rusia llevará a Egipto el TKB-1167, un sistema con cuatro ametralladoras que deja el disparo en manos de un operador

Rusia presentará por primera vez fuera de su territorio el TKB-1167, un sistema de defensa contra drones equipado con cuatro ametralladoras. La presentación será en el Salón Aeronáutico Internacional de El Alamein, en Egipto, del 8 al 10 de septiembre de 2026. Según Rostec, está diseñado para proteger infraestructuras y reforzar las defensas antiaéreas sin retirar al operador la decisión de abrir fuego.

La configuración anunciada incorpora cuatro ametralladoras PKT de 7,62 milímetros. El equipo detecta y fija objetivos automáticamente, según el fabricante, y transmite esa información a las armas. Sin embargo, la orden de disparar depende de una persona, no de una decisión autónoma del sistema.

El fabricante lo orienta a drones pequeños que vuelan a baja altura y resultan difíciles de interceptar para otros equipos antiaéreos. Su función anunciada es añadir una última barrera de protección. No sustituye por sí solo a los sistemas de misiles que forman el resto de la defensa.

Una defensa que puede compartir información con otros sensores

El TKB-1167 también puede recibir datos de otros sistemas de detección y compartir la información obtenida por sus sensores. Rostec plantea su uso como equipo independiente o integrado en una red de protección contra drones. Esta conexión permite incorporar sus detecciones a una visión conjunta del espacio aéreo.

Bekkhan Ozdoyev, director industrial del clúster de armamento de Rostec, lo describe como «la última línea de defensa». El directivo sostiene que ya ha actuado contra objetivos reales. Es una afirmación del fabricante: la información consultada no ofrece resultados independientes que permitan medir su eficacia.

Misiles e interferencias completan las iniciativas rusas contra los drones

El anuncio llega después de otras iniciativas rusas para reforzar la protección frente a ataques con aeronaves no tripuladas. El 28 de agosto, Zona Militar informó de la producción en serie del Volna Kupol Garant, citando fuentes industriales rusas. Este sistema de guerra electrónica se presenta como una herramienta para interferir las comunicaciones de Starlink, aunque su eficacia sigue sin estar acreditada independientemente.

El mismo medio recogió el 22 de agosto nuevas entregas de equipos de la familia Pantsir. La información destaca la incorporación de misiles de pequeño tamaño destinados a combatir drones. Frente a la interferencia de comunicaciones atribuida al Volna Kupol Garant, estos medios buscan destruir físicamente las amenazas aéreas.

El salón de Egipto también reunirá al Su-57E y nuevos drones

Rosoboronexport organizará la exposición rusa en un salón dirigido a profesionales de los sectores aeronáutico, espacial y de defensa. La cita permitirá presentar su oferta ante posibles clientes de África y Oriente Próximo. La exhibición en Egipto no equivale, por sí misma, a una compra anunciada por ese país.

La delegación también mostrará el Su-57E, la versión de exportación del caza Su-57. El anuncio de Rosoboronexport prevé además presentar los drones S-71M y S-71K, diseñados para lanzarse desde cazas de quinta generación.