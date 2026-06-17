La española Oesía busca vender en la feria de Defensa de París los sistemas antidrones probados en la guerra de Ucrania

El Grupo español de Defensa Oesía es una de las compañías participantes en la feria internacional de Defensa y seguridad Eurosatory, que tiene lugar en París. En concreto, las propuestas que va a presentar en esta feria tienen el objetivo de lograr una Europa menos dependiente con tecnología de Defensa frente a drones, como la ya usada en Ucrania. Además de un sistema de comunicaciones tácticas para transmitir información en tiempo real de forma segura, conocido como Link 16, y un sistema stealth o de baja observabilidad para llevar a cabo operaciones militares con sigilo.

Así, en esta feria, Oesía exhibe una innovadora solución para la generación de Consciencia Situacional C-UAS 100% pasiva, diseñada para la autoprotección de plataformas terrestres de alto valor (como vehículos 6×6 y 8×8) frente a drones con visión inmersiva o FPV (First Person View, los cuales ofrecen serias dificultades para su detección por medios radáricos o RF, especialmente los guiados por cable). Esta tecnología está basada en la evolución de su tecnología IRST, ya probada en plataformas como el Eurofighter y las fragatas F110. Su naturaleza pasiva le permite operar sin emitir señales, evitando delatar la posición del vehículo.

«El sistema contra drones proporciona una cobertura de 360º y gran elevación, en tiempo real, y está diseñado para integrarse con neutralizadores como inhibidores, estaciones de armas remotas (RWS) o armas de energía dirigida. Gracias a sus prestaciones, además del caso de uso de autoprotección, el sistema puede emplearse en la protección de convoyes y vigilancia perimetral», indican desde el Grupo Oesía.

Otra de las ofertas que ha presentado el Grupo Oesía en esta feria es su nueva solución NextPro NonC2, un procesador de enlaces de datos tácticos con capacidades Link 16. Diseñado para plataformas aéreas que participan en redes tácticas OTAN, implementa el modo Non Command & Control (Non C2) para garantizar una interoperabilidad robusta en plataformas sin funciones de mando, como por ejemplo helicópteros o UAVs.

Por último, otra de las propuestas que expone Oesía en la feria Eurosatory es su sistema stealth (o de baja observabilidad) para lograr el sigilo a la hora de llevar a cabo ejercicios militares y, por tanto, mejorar la supervivencia en entornos hostiles.

«Esta tecnología de baja observabilidad encaja perfectamente con otras soluciones que ya aporta el Grupo en ámbitos como el PNT (Posicionamiento, Navegación y Tiempo) robusto, respondiendo así a las exigencias de los modernos escenarios de batalla», explican desde Oesía.

A través de su filial Micromag, el grupo tecnológico ofrece una aproximación integral orientada a apoyar todo el proceso necesario para dotar a una plataforma de 2 capacidades stealth o baja observabilidad. Este acompañamiento abarca desde las fases de diseño y desarrollo gracias a sus servicios de ingeniería, simulación y caracterización, hasta las fases de producción y despliegue, aportando tratamientos avanzados, materiales y recubrimientos a la medida.

Por tanto, en esta edición, la propuesta tecnológica de Grupo Oesía pone el foco estratégico en tres áreas de capacidad crítica para la superioridad multidominio y de especial interés para las Fuerzas Terrestres: la baja observabilidad, los sistemas antidrón (C-UAS) y los enlaces de datos tácticos (Tactical Data Links).

Asimismo, la participación en este encuentro responde a la voluntad de consolidar la visibilidad de sus capacidades tecnológicas ante integradores y usuarios finales, poniendo el foco en mercados europeos clave. Para dar respuesta a las demandas de la industria, la compañía despliega una batería de soluciones de diseño cien por cien europeo, libres de restricciones ITAR (International Traffic in Arms Regulations).

«Eurosatory es una plataforma clave para fortalecer la colaboración de Grupo Oesía con los principales actores del ecosistema industrial europeo y demostrar cómo nuestras soluciones contribuyen directamente a la seguridad y la resiliencia de Europa y sus aliados», asegura Luis Furnells, presidente ejecutivo de Oesía.