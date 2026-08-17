Nuria Roca, a sus 54 años, revela su destino favorito para pasar las vacaciones: «El tiempo pasa entre un baño y el siguiente»

Nuria Roca ha vuelto a uno de esos lugares que ya forman parte de su particular mapa de recuerdos. La presentadora ha elegido de nuevo Chiclana de la Frontera para disfrutar de unos días de descanso y desconexión, una tradición que parece consolidarse verano tras verano.

A sus 54 años, la valenciana ha encontrado en este rincón de la costa gaditana mucho más que un destino turístico: un refugio al que regresar cuando busca tranquilidad, buena compañía y tiempo para disfrutar de las pequeñas cosas.

Hay destinos que se visitan una vez y otros que terminan convirtiéndose en una especie de segunda casa. Nuria Roca pertenece claramente al segundo grupo. Así lo ha dejado patente a través de sus redes sociales, donde ha compartido varias imágenes de su estancia y ha vuelto a demostrar que Chiclana ocupa un lugar especial entre sus preferencias estivales.

«¡Si tuviera que elegir sólo unos días de vacaciones elegiría siempre este lugar!», escribía junto a una de las fotografías de su escapada. En ella aparece sonriente, relajada y disfrutando de un paisaje que parece resumir perfectamente el tipo de vacaciones que busca.

Un verano con varias paradas

La estancia en Cádiz pone el broche a un verano especialmente viajero para la presentadora. Antes de instalarse en Chiclana, Nuria ha disfrutado de otros planes en compañía de algunas de las personas más importantes de su vida.

El verano comenzó con una escapada junto a amigos a Candeleda, a la que siguió un viaje familiar a Menorca. Más tarde llegó Nueva York, donde compartió unos días con su marido, el escritor Juan del Val.

Después de todos esos destinos, la elección de Chiclana parece responder a una necesidad diferente: bajar el ritmo y disfrutar de unas vacaciones sin demasiadas obligaciones. Rodeada de amigos, con el mar como telón de fondo y un alojamiento al que ya conoce bien, Nuria ha encontrado el escenario perfecto para desconectar.

La presentadora se ha alojado nuevamente en el Palacio de Sancti Petri Gran Meliá Hotel, un establecimiento situado junto a la playa de La Barrosa. Desde allí ha compartido diferentes momentos de su estancia, desde paseos por los alrededores hasta imágenes disfrutando de la playa y de las instalaciones del complejo.

Un lugar al que siempre regresa

La relación de Nuria Roca con este alojamiento viene de años atrás. No es, por tanto, una elección puntual. La presentadora ha querido agradecer públicamente al equipo del hotel el trato recibido durante sus sucesivas visitas.

«Gracias siempre a todo el equipo de Palacio de Sancti Petri Gran Meliá Hotel por el cariño año tras año y a Juanjo y a Bea por cuidarnos tanto y tan bien», escribía en sus redes sociales.

El establecimiento, de inspiración neomudéjar y con patios de estilo andaluz, busca recrear la arquitectura tradicional de la zona. Entre sus instalaciones cuenta con spa, piscina y acceso directo a la playa de La Barrosa, además de varias opciones deportivas para quienes quieran combinar el descanso con la actividad física.

La propuesta gastronómica es otro de sus grandes atractivos. En el hotel se encuentra Alevante, el restaurante del chef Ángel León, reconocido con dos estrellas Michelin. Su cocina tiene al mar como protagonista y apuesta por una interpretación contemporánea de los productos procedentes del Atlántico.

Nuria ha mostrado en anteriores ocasiones algunos de los platos que ha degustado durante sus estancias, entre ellos las tradicionales tortillitas de camarones. La gastronomía gaditana se convierte así en otro de los ingredientes de unas vacaciones que la presentadora parece disfrutar sin prisas.

Los loosk de verano de Nuria Roca

Este viaje ha servido para estudiar los looks de Nuria Roca durante este verano. La comunicadora ha combinado algunas de las principales tendencias de la temporada con prendas cómodas y desenfadadas, adaptadas a los días de playa y descanso.

Sus estilismos vuelven a demostrar que vestir bien durante las vacaciones no tiene por qué estar reñido con la comodidad. Con prendas ligeras, conjuntos de aire relajado y accesorios originales, Nuria ha construido una serie de estilismos que encajan con el ambiente de su destino.

Pero si hay algo que define estas vacaciones no es tanto la ropa como la actitud. La mujer de Juan del Val parece haber encontrado la fórmula para disfrutar del verano sin convertir cada jornada en una sucesión de planes.

«Una fábrica de recuerdos donde el tiempo pasa entre un baño y el siguiente, una comida y otra, un capítulo y el que le sigue, una risa y el resto de carcajadas…», escribía para describir su estancia.

Una frase que resume a la perfección su manera de entender estos días. El descanso, para Nuria Roca, parece consistir precisamente en no tener demasiadas obligaciones: bañarse, comer, leer, reírse y compartir tiempo con quienes quiere.

La presentadora demuestra así que no siempre hace falta descubrir un destino nuevo para disfrutar de unas buenas vacaciones. A veces, volver al lugar que ya conocemos es precisamente la mejor manera de sentirnos en casa.