Nuria Roca sobre los incendios cercanos a su casa de Candeleda: «Lo que estamos viendo es devastador»

Los graves incendios forestales que mantienen en alerta a Ávila, Madrid y Toledo tienen en vilo a todo el país. Son miles las personas que han tenido que ser evacuadas o confinadas por el avance de las llamas, las cuales han arrasado decenas de miles de hectáreas y continúan fuera de control en varios frentes. Como no podía ser de otra manera, esta tragedia medioambiental ha conmocionado a numerosos rostros conocidos, especialmente a aquellos que mantienen un estrecho vínculo con las zonas afectadas.

Es el caso de Nuria Roca y Juan del Val. El matrimonio posee una segunda residencia en el municipio abulense de Candeleda, una de las zonas más próximas a los incendios que afectan al Valle del Tiétar y a la sierra de Gredos. Aunque por el momento, el fuego no ha alcanzado la localidad, la presentadora ha reconocido, en unas declaraciones exclusivas a COOL, que está viviendo estos días con enorme preocupación.

La colaboradora de televisión ha explicado a este periódico que tanto ella como su marido se encuentran fuera de la zona, pero que aun así, siguen minuto a minuto la evolución del incendio. «Los incendios nos han pillado fuera, pero estamos siguiendo muy de cerca todo lo que está ocurriendo y es que es terrible», comenzaba a decir.

Sobre si las llamas han llegado ya a su casa, Nuria ha tranquilizado al confirmar que, por ahora, no se ha visto afectada. De hecho, Candeleda se ha convertido en uno de los municipios que está acogiendo a vecinos evacuados de otros pueblos cercanos. Aun así, Roca no ha ocultado la desolación que siente al ver las imágenes que han trascendido desde los distintos focos del incendio. «Todo lo que estamos viendo es devastador. Está dejando un entorno desolado, al margen de vidas, fauna y tierras totalmente destruidas», concluía, dejando entrever la impotencia con la que está siguiendo el que ya ha sido declarado como el mayor incendio de la historia de nuestro país.

Más allá de estas declaraciones ofrecidas a COOL, Nuria también ha hecho uso de sus redes sociales en las últimas horas para lamentar la situación. Y lo hizo compartiendo un post del actor Alfonso Bassave en el que lamentaba cómo cada verano, paisajes únicos e idílicos acaban desapareciendo en España. «Reflexión, exigencia, ruego y sentido común a la vez… Léanlo», escribía.

Así es la casa de Candeleda de Juan del Val y Nuria Roca

Fue en la pasada primavera de 2025 cuando Nuria Roca y Juan del Val adquirieron una casa en el municipio de Candeleda. Se trata de una vivienda que han reformado recientemente y que se ha convertido, sin lugar a dudas, en el refugio predilecto del matrimonio, lejos del ruido de la ciudad.

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Para el diseño, contaron con los servicios de Pepe Leal, amigo personal de la pareja e interiorista, el cual llevó a cabo un proyecto que combina cerámica, piedra, ladrillo, madera, acero y óxido. Sin duda, un espacio perfecto en el que Nuria y Juan disfrutan recibiendo a amigos, degustando la gastronomía local y refrescándose en el río.