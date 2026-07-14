El refugio veraniego en plena montaña de Nuria Roca y Juan del Val con piscinas naturales y microclima

Con la temporada televisiva ya concluida, Nuria Roca y Juan del Val han dado comienzo a unas vacaciones muy especiales. Tras meses de intenso trabajo al frente de sus respectivos proyectos profesionales, la presentadora de La Roca y el colaborador de El Hormiguero han puesto rumbo a Candeleda, en el sur de la provincia de Ávila, donde hace casi un año adquirieron una vivienda que se ha convertido en su gran refugio familiar.

Después de un largo proceso de reforma, la pareja disfruta por fin de la casa con la que llevaba tiempo soñando. Rodeada de naturaleza y situada en un enclave privilegiado de la Sierra de Gredos, la propiedad representa un cambio de ritmo respecto a la vida cotidiana que desarrollan en Madrid.

«Esto no ha hecho más que empezar», escribía Nuria Roca en sus redes sociales junto a varias imágenes de los primeros días de descanso. Las fotografías muestran largas sobremesas, baños en las piscinas naturales de la zona y momentos de desconexión en un paisaje dominado por la montaña, el agua y la vegetación.

Una casa con mucho significado

La compra de esta vivienda fue posible gracias al importante impulso económico que recibió la familia tras el éxito literario de Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025 por su novela Vera. En varias ocasiones, Nuria Roca ha explicado con humor que el destino del dinero estaba decidido incluso antes de que el premio llegara a sus manos.

«Me preguntaban qué íbamos a hacer con el dinero y yo decía que ya estaba gastado. Sólo visualizaba la obra», recordó la presentadora al hablar de un proyecto que ambos tenían en mente desde hacía tiempo y que finalmente pudo hacerse realidad.

El resultado es una vivienda que mantiene la esencia arquitectónica de la zona, pero adaptada a las necesidades de una familia que buscaba confort sin renunciar al encanto de las construcciones tradicionales. Desde el exterior predominan los muros de piedra, las cubiertas de teja y las vigas de madera, elementos característicos de la arquitectura serrana que permiten que la casa se integre perfectamente en el paisaje.

Sin embargo, el interior ofrece una imagen completamente actual. La reforma fue diseñada por el reconocido interiorista Pepe Leal, amigo personal del matrimonio, quien apostó por espacios abiertos, abundante luz natural y una distribución pensada para disfrutar al máximo de este hogar.

Cinco habitaciones y unas vistas perfectas

La vivienda cuenta con cinco dormitorios, seis cuartos de baño y una suite principal, equipada con jacuzzi y vestidores. También dispone de dos chimeneas que convierten la casa en un refugio igualmente atractivo durante los meses de invierno, cuando las cumbres de Gredos aparecen cubiertas de nieve y el paisaje ofrece una imagen completamente distinta a la del verano.

Uno de los espacios más destacados de la propiedad es su amplio porche, concebido como una prolongación natural del salón gracias a unos grandes ventanales correderos que permiten integrar interior y exterior durante buena parte del año. Allí destaca una gran mesa destinada a compartir comidas con familiares y amigos, además del conocido columpio colgante donde la presentadora suele relajarse leyendo o simplemente disfrutando del paisaje.

Desde ese punto privilegiado puede contemplarse el Pico Almanzor, la cumbre más elevada del Sistema Central, cuya silueta domina el horizonte y se convierte en uno de los principales atractivos visuales de la vivienda.

La «Andalucía de Ávila»

La elección de Candeleda no fue fruto del azar. Este municipio del sur de Ávila, con una población cercana a los 5.000 habitantes y situado a poco más de dos horas por carretera de Madrid, es conocido popularmente como la «Andalucía de Ávila».

Ese clima privilegiado convierte la localidad en un destino muy apreciado durante los meses estivales. Las temperaturas resultan más suaves que en otras zonas del interior y el abundante agua procedente del deshielo de la Sierra de Gredos ofrece múltiples posibilidades para combatir el calor.

Pasear por las calles de Candeleda supone descubrir un casco urbano lleno de personalidad, con calles empedradas, balcones decorados con flores y casas entramadas de madera que conservan buena parte de la arquitectura tradicional de la comarca.

Entre sus edificios más conocidos figura la popular Casa de las Flores, mientras que en las inmediaciones se encuentra el Castro del Raso, considerado uno de los yacimientos vetones más importantes de Castilla y León y uno de los principales reclamos históricos de la zona.

No obstante, el gran atractivo del municipio continúa siendo su privilegiado entorno natural. Las gargantas que descienden desde la Sierra de Gredos alimentan el río Tiétar y forman numerosas piscinas naturales. Sus aguas transparentes, rodeadas de vegetación y de espectaculares formaciones rocosas, constituyen uno de los paisajes más característicos de la comarca.

Precisamente estos rincones naturales han protagonizado los primeros días de descanso de Nuria Roca y Juan del Val, que han compartido imágenes disfrutando de algunos de los parajes más conocidos del entorno. El contacto directo con la naturaleza, el silencio y la posibilidad de desconectar de la rutina parecen haber sido algunas de las principales razones que llevaron a la pareja a elegir este enclave como segunda residencia.