La rutina de Nuria Roca (54 años) para estar en forma: «Hago dos días de pilates para estirar el cuerpo y sentirme más ágil»

Mantener una rutina de ejercicio constante no siempre pasa por entrenamientos de alta intensidad ni por largas sesiones en el gimnasio. Nuria Roca ha encontrado una fórmula sencilla que encaja con su ritmo de vida y que le ha permitido incorporar el deporte a su día a día. A sus 54 años, La presentadora combina caminatas a buen ritmo con varias sesiones de pilates.

Según ha contado, durante mucho tiempo le costó mantener la constancia. Sin embargo, con el paso de los años ha conseguido transformar esa relación con el ejercicio hasta convertirlo en un hábito estable.

En lugar de imponerse objetivos difíciles de mantener, ha optado por actividades que disfruta y que puede integrar fácilmente en su agenda. De esta forma, ha logrado disfrutar mientras camina o mientras hace pilates.

Caminar, el deporte estrella

Entre todas las actividades que realiza, caminar ocupa un lugar preferente. Nuria Roca ha explicado a través de sus redes sociales que salir a andar se ha convertido en uno de los momentos que más disfruta de la semana. Además de los beneficios físicos, considera que esos paseos le permiten desconectar de las obligaciones y dedicar un tiempo a reflexionar mientras permanece en contacto con la naturaleza.

En una de sus publicaciones resumía esa sensación con unas palabras que reflejan la importancia que ha adquirido esta costumbre en su vida cotidiana. «Andar, pensar, respirar, pasear, disfrutar… El campo», escribía junto a varias imágenes de una de sus salidas.

La presentadora también ha detallado cómo organiza estas caminatas. «Salgo dos o tres días a la semana a andar a buen ritmo unos 10 kilómetros», explicaba, dejando claro que no se trata de un paseo relajado, sino de una actividad física realizada con intensidad moderada. Para ella, uno de los mayores atractivos de este ejercicio reside precisamente en su sencillez. «Me gusta salir a andar porque me planto las zapatillas y no necesito nada más», aseguraba.

Caminar es una de las actividades cardiovasculares más recomendadas por los especialistas debido a sus beneficios sobre la salud. Contribuye a mejorar la capacidad cardiorrespiratoria, favorece el mantenimiento de un peso saludable y ayuda a reducir el sedentarismo. Además, al tratarse de un ejercicio de bajo impacto, puede adaptarse a personas con distintos niveles de condición física.

La importancia de hacer pilates

Además de caminar, Nuria Roca ha incorporado el pilates como otra de las piezas fundamentales de su rutina semanal. La comunicadora dedica dos jornadas a esta disciplina y procura realizar las sesiones a primera hora del día para evitar que las obligaciones laborales terminen alterando su planificación.

«Hago dos días de Pilates que me vienen muy bien para estirar el cuerpo y sentirme más ágil. Solo voy a primera hora de la mañana, porque si no luego se me complica y siempre tengo una excusa para no ir», explicaba en su perfil de Instagram.

El pilates ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años gracias a los beneficios que aporta. Se trata de un método que trabaja especialmente la musculatura profunda del cuerpo y que busca mejorar el control del movimiento mediante ejercicios realizados con precisión.

La opinión de los expertos

Los expertos coinciden en señalar que el pilates constituye un buen complemento para otras actividades físicas. Según explica Víctor Díaz, este deporte fortalece la musculatura del abdomen y la espalda, mejora la postura corporal, favorece la flexibilidad y la movilidad y contribuye a desarrollar un mayor equilibrio y control del cuerpo.

A estas ventajas se suman los beneficios relacionados con el bienestar emocional. Roberto Merchán de Gregorio, especialista en el método pilates y responsable del centro Fitness Paseo de Madrid, recuerda que esta práctica favorece la conexión entre cuerpo y mente, ayudando a reducir el estrés y mejorando la percepción corporal.

El especialista señala además que una frecuencia de dos sesiones semanales, como la que sigue Nuria Roca, resulta adecuada para quienes desean iniciarse en esta disciplina, siempre teniendo en cuenta las características físicas de cada persona y el resto de actividades deportivas que realice a lo largo de la semana.

Merchán insiste, no obstante, en que el pilates alcanza su máximo potencial cuando forma parte de un programa de ejercicio variado. En este sentido, considera recomendable combinarlo con actividades cardiovasculares moderadas, como caminar diariamente, o con entrenamientos de fuerza adaptados a las capacidades individuales de cada persona.

Con todo lo anterior, podemos decir que Nuria Roca ha sabido elaborar una rutina perfecta para conseguir buenos resultados, pero sin obsesionarse y sin sentirlo como una obligación. ¿Te animas a seguir sus pasos?