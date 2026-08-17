‘Manual financiero para Pymes’ el nuevo libro de Jorge Hodgson para empresarios y autónomos

La viabilidad a largo plazo de las pequeñas y medianas empresas no depende exclusivamente de su capacidad de facturación, sino de la eficiencia estructural de su gestión financiera.

En un entorno económico complejo, el libro Manual financiero para pymes: Estrategias prácticas para empresarios se consolida como una pieza fundamental para los empresarios que buscan proteger la rentabilidad de sus negocios y asegurar un crecimiento sostenible.

Publicado por LID Editorial (Grupo Almuzara), el libro ha irrumpido con fuerza en ámbito económico y empresarial. A través de un lenguaje sumamente accesible y desprovisto de complejos tecnicismos, su autor, el empresario y financiero tinerfeño Jorge Hodgson, enseña a los líderes de negocios a interpretar las finanzas.

El libro se posiciona como una herramienta indispensable para empresarios, autónomos, miembros de alta dirección, y los órganos de gobierno de empresas.

Se trata de un manual elaborado desde la experiencia y el conocimiento profesional, con ejemplos prácticos, que pueden dar una perspectiva más real sobre la situación de una Pyme en el ámbito financiero. Un libro sencillo, didáctico, práctico, y muy útil para los empresarios que necesiten tener una visión más clara sobre las finanzas de su empresa.

También, el propósito de la obra es erradicar la ceguera financiera, un fenómeno común entre fundadores y directores generales que consiste en la incapacidad de anticipar tensiones de liquidez a pesar de registrar resultados de ventas positivos, que lejos de los planteamientos académicos abstractos, desglosa un modelo de gestión basado en la perspectiva técnica de un analista de riesgos y la visión pragmática de un inversor.

El gran valor estratégico del manual cuenta con el reconocimiento de las personalidades más influyentes de la economía y la gestión empresarial en España, como Daniel Lacalle, Miguel Anxo Bastos y Gonzalo Bernardos, junto al célebre gurú del management Xavier Marcet, el abogado del Estado Mario Conde y reconocidas periodistas económicas como Susana Criado (Radio Intereconomía) y Silvia Jato, coinciden en definir la obra como una brújula financiera imprescindible para proteger el tejido empresarial actual.

La arquitectura estratégica del manual se articula en diferentes pilares tácticos que abordan las áreas más críticas de la gestión corporativa actual, además, diseña un modelo de valor orientado a transformar la empresa en un sistema corporativo financiero automatizado y eficiente.

«El verdadero reto del empresario no es aprender de finanzas, sino dominar la dimensión estratégica del capital», afirma Jorge Hodgson.

Jorge Hodgson Golding es especialista en estrategia financiera y finanzas corporativas, y Board Director en Hodgson Strategies. Con más de 25 años de trayectoria directiva en corporaciones multinacionales (Danone, JTI) y firmas bancarias (Deutsche Bank, Arquia Banca), cuenta con programas de alta dirección en el IESE Business School, ESADE y la escuela de finanzas AFI. Ha sido premio CEPYME 2022 y premio Capital al mejor proyecto de asesoramiento empresarial.

Por su parte, LID Editorial, sello integrado en el Grupo Almuzara, es la editorial líder en España en la publicación de libros de empresa, management y economía, contribuyendo activamente a la difusión del conocimiento corporativo y la formación de directivos.

El Manual financiero para pymes ya se encuentra disponible en las principales cadenas de librerías de toda España y plataformas de distribución digital, tanto en formato de tapa blanda como en versión libro electrónico.