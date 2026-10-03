La gran distribución pierde cada año el equivalente a 19.000 trabajadores por absentismo

La gran distribución pierde cada año el equivalente a 19.000 trabajadores que no acuden ningún día a su puesto de trabajo debido al absentismo, según el último informe de Anged y The Adecco Group Institute. El estudio cifra además en cerca de 12,6 millones las horas de trabajo perdidas por las ausencias, una cantidad que equivale a 7.113 empleos a tiempo completo.

Como se cita en el informe, «la equivalencia en trabajadores que no acuden ningún día al año al trabajo asciende a 158.805 personas para el conjunto del comercio minorista y a 19.000 para las empresas asociadas de la distribución».

«Las contingencias comunes son el principal foco de presión» y representan aproximadamente el 75% de las horas no trabajadas. Además, el absentismo por contingencias comunes en las empresas asociadas ha crecido un 60% desde 2018, según indican desde Anged, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución.

Un sobrecoste de 240 millones de euros al año

Por otro lado, el absentismo laboral genera un sobrecoste de 240 millones de euros al año en las empresas del sector de la distribución. En concreto, ese sobrecoste de 240 millones equivale al 21% de la inversión anual de esas empresas, que asciende a 1.123 millones de euros.

Además, el absentismo supone la pérdida de cerca de 12,6 millones de horas de trabajo, equivalentes a 7.113 empleos a tiempo completo, según Anged y The Adecco Group Institute.

En un sector con una fuerte carga de trabajo presencial, el 91% de las empresas considera que la incidencia de las contingencias comunes es alta o muy alta. Igualmente, el estudio señala un incremento sostenido del absentismo. El 81,8% de las empresas encuestadas afirma que el absentismo ha aumentado en los últimos tres años, hasta alcanzar una tasa del entorno del 8%, frente al 7,6% de media nacional.

Todo ello tiene un impacto en la organización del trabajo. Para sostener la actividad, el 81,8% de las empresas recurre a contratación temporal, el 72,7 % reorganiza equipos y, en numerosos casos, determinadas bajas directamente no se cubren porque resulta imposible anticipar su cobertura.

Entre las causas, destaca positivamente el bajo volumen de bajas por contingencias profesionales y accidentes: apenas suponen el 1%, muy por debajo de la media nacional (2,73% según la Seguridad Social), manifestando la apuesta por la seguridad en los centros de trabajo.

En cambio, las bajas vinculadas a salud mental representan ya el 20% del total y han experimentado un crecimiento del 100% en los últimos años. En este sentido, el 81,8% de las empresas ha implantado planes de apoyo psicológico.

Las causas de este fenómeno son múltiples. Más allá de las bajas médicas, las empresas identifican factores como la conciliación laboral y personal, problemas de salud leve, el efecto lunes y puentes, así como causas difíciles de justificar detectadas por el 80% de las compañías.