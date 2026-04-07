El coste de las bajas laborales por contingencias comunes en los supermercados ascendió a 1.180 millones de euros en 2025. Asimismo, el número de bajas por contingencias comunes se incrementa un 67% respecto a 2018, y un 9% respecto a 2024.

De igual forma, los lunes son los días de la semana que concentran el 22% de los procesos de baja por Contingencias Comunes, un porcentaje que desciende a medida que avanza la semana, mientras que los viernes son del 16%.

Otra de las causas a destacar acerca del absentismo en los supermercados es que las patologías diagnosticadas como traumatológicas son las más comunes. En este caso, los trabajadores tardan 37 días más de lo necesario en recuperar su salud para reincorporarse al puesto de trabajo cuando el proceso de alta se hace a través de una mutua, y no mediante la Seguridad Social. Por tanto, si se realizará la gestión de este tipo de patologías a través de la mutua, el posible ahorro potencial sería de 211 millones de euros: 132 a favor de la Seguridad Social y 79 a favor de las empresas, según el Análisis sobre las Bajas Laborales por Contingencias Comunes en el Sector de la Distribución Alimentaria (Ejercicios 2018-2025) presentado hoy por ASEDAS.

Así, las patologías traumatológicas registradas, para la población protegida por las Mutuas, en el entorno de los supermercados son un campo con posibilidades para intentar frenar estas cifras. El análisis apunta a que este tipo de dolencias tuvieron una duración media de 82 días cuando fueron tratadas por los Servicios Públicos de Salud, mientras que las mismas tuvieron una duración media de 45 días cuando fueron tratadas por las Mutuas.

El absentismo en los supermercados aumenta entre los 16 a 35 años

No obstante, la incidencia media mensual por cada 1.000 trabajadores protegidos por las Mutuas ha aumentado en los trabajadores de 16 a 35 años un 152% desde el 2018 y ha descendido un 32% en los trabajadores de más de 55 años. Mientras que la población protegida por las Mutuas en este Sector se ha incrementado un 24% respecto al ejercicio 2018.

Los procesos finalizados registran una mayor duración en los mayores de 55 años, alcanzando una media de 97 días (un 0,34 por ciento más que en 2024 y un 32 por ciento más sobre 2018). Este indicador desciende en relación con la edad; así, los trabajadores entre 36 y 55 años registran una media de 56 días de baja y los más jóvenes de 24 días.

Preocupa, así mismo, el incremento de los procesos iniciados de las patologías diagnosticadas como trastornos mentales: 31.966 en los supermercados en 2024, un aumento del 7% respecto a 2024 y del 113% respecto a 2018.