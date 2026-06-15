Sara Carbonero regresa a Lanzarote, la isla donde estuvo hospitalizada tras un complicado episodio de salud: «Volver»

Sara Carbonero ha regresado a Lanzarote, un destino muy especial para ella que también quedó marcado por uno de los momentos más complicados de este año. La periodista ha vuelto a la isla canaria apenas seis meses después del problema de salud que la obligó a permanecer ingresada en un hospital durante varios días, un episodio que generó una gran preocupación entre sus seguidores.

Este 2026 está siendo un año intenso para la comunicadora, marcado por importantes retos personales y también por momentos de reflexión. A comienzos de año, un fuerte dolor abdominal truncó los planes con los que había arrancado enero y la llevó a pasar por quirófano durante una estancia en Lanzarote. Días después, fue ella misma quien quiso tranquilizar a sus seguidores a través de las redes sociales.

«Hace apenas un mes entré a un quirófano llena de incertidumbre y entonces habría firmado poder estar como estoy hoy. Ya no duele. El miedo ha dado paso a la gratitud, a la serenidad y a la calma», escribió entonces, agradeciendo además el cariño recibido durante su recuperación.

La reflexión de Sara Carbonero tras volver a la isla

Con el paso de los años, Lanzarote se ha convertido en uno de los refugios favoritos de Sara Carbonero. Un lugar al que suele regresar siempre que necesita desconectar, rodearse de naturaleza y disfrutar de la tranquilidad que tanto valora.

Por eso no deja de ser significativo que haya decidido volver precisamente ahora. En esta ocasión, además, lo ha hecho por una razón muy especial. La periodista ha acompañado a uno de sus hijos hasta la isla, donde participaba en un encuentro deportivo, demostrando una vez más que ellos siguen siendo su gran prioridad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero)

A través de sus redes sociales, donde reúne a más de tres millones y medio de seguidores, la manchega ha compartido un álbum de fotografías de estos días. Entre paseos junto al mar, paisajes volcánicos y momentos familiares, la publicación ha dejado una imagen de serenidad muy diferente a la que vivió durante su anterior estancia. Pero lo que más ha llamado la atención ha sido la breve reflexión con la que ha acompañado las instantáneas. «Lanzarote 2026. Volver».

Tan solo dos palabras que, sin embargo, encierran mucho significado. Porque más allá del viaje, la sensación que transmite Sara Carbonero es la de haber cerrado un círculo. Regresar al lugar donde vivió uno de los mayores sustos de los últimos meses y hacerlo desde la calma, rodeada de los suyos y disfrutando del presente, convierte esta escapada en algo mucho más especial que unas simples vacaciones.