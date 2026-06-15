La película española que acaba de llegar a Netfix y no deja a nadie indiferente: hora y media de pura tensión

Netflix nos está brindando este año grandes proyectos. El servicio de streaming sigue creando productos originales en una buena cantidad de países y uno de ellos es, por supuesto, España. El último gran ejemplo es la adaptación de una de las novelas superventas más adictivas: la historia escrita por Rosa Montero y Oliver Truc, La desconocida.

Dirigida por Gabe Ibáñez, responsable de Hierro (2009) y Autómata (2014), esta cinta policial es el regreso al terreno fílmico de un realizador que en los últimos años se ha dedicado principalmente a la realización de series de éxito, como El Ministerio del Tiempo (2015) O El silencio (2023). Antes de su irrupción en el catálogo de la «gran N roja», La desconocida tuvo un breve paso por las salas y ahora es la película más vista (de habla no inglesa) en todo el mundo, dentro del ranking de Netflix. El trabajo protagonizado por Candela Peña y Ana Rujas acumula 6 millones de visualizaciones y aparece en el top 10 de 58 países esta semana. Pero, ¿de qué trata este drama policial y por qué está triunfando de manera descomunal en la plataforma?

¿De qué trata ‘La desconocida’?

La trama de La desconocida comienza cuando la policía encuentra a una mujer, maniatada y amordazada dentro de un contenedor del puerto de Barcelona. No sabe ni quién es ni cómo ha llegado hasta ahí, pero una cosa parece clara: su vida corre peligro. Su primera línea de protección es la inspectora Anna Ripoll y el oficial Quique Zárate, quienes se enfrentan a una carrera contrarreloj para descubrir el pasado de la joven y su identidad, antes de que sea demasiado tarde.

El caso lleva a ambos inspectores a recorrer Barcelona y Lyon; en un laberinto de enigmas, secretos y mentiras, donde cada pista revela que hay alguien que no quiere que la verdad salga a la luz.

Un reparto donde Candela Peña y Ana Rujas brillan

Las interpretaciones de Peña, quien da vida a Ripoll y Rujas, la cual encarna a la mujer con la que arranca la trama, representan la gran baza de la cinta. La primera porque vuelve a demostrar por qué es una de las estrellas más respetadas de nuestro cine, mientras que la segunda aborda con seguridad y con un rol complejo y contenido un personaje que precisa de una gran fuerza y carisma.

Junto a ellas, el elenco se completa con otras caras conocidas del séptimo arte patrio como Pol López, Manolo Solo, Kira Miró, Esther Noya, Pilar Nogales, Luka Peros, Carlos Troya.

¿Por qué es uno de los mejores thrillers del momento en Netflix?

Una mujer sin identidad. Una verdad por descubrir. Candela Peña y Ana Rujas protagonizan #LaDesconocida. La película ya está disponible. pic.twitter.com/gwRPLBOMrC — Netflix España (@NetflixES) June 5, 2026

Por su ritmo frenético y la intriga generada desde el primer minuto, La desconocida es uno de esos productos imprescindibles para cualquier amante del thriller. Una apuesta que sabe atrapar a la audiencia y que conoce a la perfección lo que quiere el espectador medio de Netflix: una trama sin rodeos que va directa al corazón del puro entretenimiento.