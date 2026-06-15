Felipe VI bromea sobre el debut de España en el Mundial ante Cabo Verde: «A ser posible…»

Este lunes 15 de junio, el Rey Felipe VI ha vuelto a dejar una de esas escenas que mezclan protocolo, actualidad deportiva y un punto de espontaneidad calculada que rápidamente ha recorrido los corrillos políticos y mediáticos. Ha ocurrido en el Palacio de La Zarzuela, durante la audiencia al presidente del Comité Militar de la Unión Europea, el general Seán Clancy, una cita institucional enmarcada en la agenda habitual de la Corona. Sin embargo, como suele suceder en jornadas marcadas por la actualidad, la atención se ha desplazado por momentos hacia otro escenario: el debut de la Selección Española en el Mundial de fútbol frente a Cabo Verde.

A la salida de la audiencia y ante la presencia de la prensa, Felipe VI ha sido preguntado por el partido que abre la competición para la selección dirigida por Luis de la Fuente, con figuras como Lamine Yamal, Pedri o Rodri como grandes referencias del equipo. El encuentro, disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, ha generado gran expectación en España, no solo por el estreno mundialista, sino por las altas expectativas que rodean a una generación considerada una de las más prometedoras de los últimos años.

El Rey ha respondido con naturalidad y un tono distendido, calificando el encuentro como «un partido asequible, en principio», aunque sin perder la prudencia que suele caracterizar sus intervenciones públicas. «Pero bueno, nunca se sabe porque los partidos siempre son fuente de sorpresas», ha añadido, en una frase que ha arrancado algunas sonrisas entre los presentes y ha dado pie a uno de los momentos más comentados de la jornada.

Ha sido justo después cuando Felipe VI ha introducido una pequeña corrección entre risas, consciente del doble sentido de la expresión utilizada. Mirando hacia el ministro socialista Óscar López, presente en el acto, el monarca ha puntualizado: «Digo los partidos de fútbol», en clara alusión a la interpretación política que podía tener la frase en un contexto especialmente sensible para el PSOE. La broma, breve pero evidente, ha sido interpretada como un gesto de distensión en un momento de alta tensión política, en el que cualquier referencia a «los partidos» puede adquirir un significado más amplio del estrictamente deportivo.

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Más allá de la anécdota, Felipe VI también ha aprovechado para trasladar su apoyo a la selección española, deseando que «lo hagan lo mejor posible y, a ser posible, que ganen». Preguntado por las opciones del equipo en el torneo, el monarca ha mostrado prudencia pero optimismo, señalando que lo deseable es llegar lo más lejos posible y confiando en el trabajo del grupo.