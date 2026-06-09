El Rey Felipe VI habla sobre el asesinato de Miguel Ángel Blanco en el documental de Netflix: «Siento la misma indignación»

El Rey Felipe VI ha sido uno de los elegidos por el equipo de Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo para ofrecer su testimonio sobre el asesinato del concejal del PP a manos de ETA en el documental de Netflix. La película, dirigida por Jon Sistiaga y Juanjo López, se estrenará en la plataforma de streaming el próximo 10 de julio.

El impacto y la relevancia del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco para la sociedad española también se reflejan en la forma de promocionar el documental: Netflix no había anunciado hasta este martes su existencia, y ha revelado tanto que la producción llegará a su catálogo como la fecha de estreno de golpe. Además, la plataforma ha compartido ya el tráiler y las primeras imágenes de la producción de The Tintirin Team.

El documental cuenta con testimonios de hasta 30 personalidades reconocidas, o con responsabilidades institucionales en 1997, que rememoran esas 48 horas en las que los españoles vivieron pendientes del secuestro del concejal, y se movilizaron masivamente con la esperanza de que los terroristas lo liberaran. Pero entre todas esas voces destaca la de Felipe VI, entonces Príncipe de Asturias.

Se trata de la primera vez que el monarca participa en un proyecto así. «Todos nos acordamos de dónde estábamos, qué hacíamos, qué sentíamos», cuenta el Rey en el documental de Netflix. Cuando ETA asesinó al concejal del PP en Ermua, Felipe VI tenía 29 años. Los mismos que tenía Miguel Ángel Blanco. Los mismos han pasado desde que lo mataron.

«Pienso en aquello y me entra la misma tristeza, la misma indignación», declara el jefe del Estado sobre el crimen de ETA, y aborda también la necesidad de mantener viva la memoria.

Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo cuenta igualmente con los testimonios de personas que contactaron directamente con los terroristas para intentar frenar el asesinato; de médicos que intentaron salvar la vida al concejal, agentes de la Ertzaintza que participaron en las labores de búsqueda cuando estuvo retenido, periodistas que dieron cobertura al suceso o personas implicadas en la movilización social con la que se pidió la liberación de Miguel Ángel Blanco (amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.).

También aparecen voces como la de José María Aznar, entonces presidente del Gobierno; Jaime Mayor Oreja (ex ministro de Interior), Carlos Totorika (ex alcalde de Ermua), Iñaki Anasagasti (ex diputado del PNV) o María del Mar Blanco, hermana del concejal. Jon Sistiaga asume el papel de narrador del documental. Fue uno de los periodistas que cubrió la información sobre el terreno.