Netflix revela los primeros detalles y fotos de la serie sobre Marta del Castillo: ‘En el nombre de Marta’

Netflix ha revelado este martes los primeros detalles de En el nombre de Marta, la serie que aborda el caso de Marta del Castillo en formato ficción. La producción sobre la desaparición y el asesinato de la joven, que conmocionó a la sociedad española en 2009, marca altas expectativas desde el principio, producida por los responsables de otros títulos como El caso Asunta.

El rodaje de En el nombre de Marta ya ha arrancado en Sevilla y Netflix ha compartido la primera imagen de la serie. Además, ha dado a conocer el nombre de los actores que componen el elenco, encabezado por Verónica Sánchez (Ángela) y Vicente Romero (La novia gitana) en el papel de Eva Casanueva y Antonio del Castillo. El reparto se completa con intérpretes de la talla de Blanca Portillo, María León, Paco Tous y Hugo Welzel, entre otros.

Netflix ha querido dejar claro desde el primer momento que la ficción reconstruirá de forma minuciosa y «respetuosa» todos los acontecimientos sucedidos, constatados por la investigación del caso, desde el día en el que desapareció Marta del Castillo. Es más, la producción cuenta con el apoyo de la familia. Recogerá, así, las primeras pesquisas, los cambios de versión de Miguel Carcaño y de sus cómplices, el juicio (también en el ámbito mediático) y la búsqueda incansable del cuerpo de la joven, que continúa a día de hoy.

Además, En el nombre de Marta ayudará también a que el caso siga generando conversación social, algo que Antonio del Castillo siempre ha agradecido por entender que supone una ayuda para que el asesinato de su hija no quede impune. Así lo dijo en su momento con ¿Dónde está Marta?, también de Netflix.

La ficción de Bambú Producciones, en colaboración con La claqueta PC, también intentará recrear la tensión social que generó la desaparición de Marta del Castillo y todo el proceso judicial, y cómo este aspecto hizo que la ciudadanía convirtiera «el nombre de Marta en un símbolo».

En el nombre de Marta constará de seis capítulos, escritos por Ramón Campos (Desaparecida, El Caso Asunta), Gema R. Neira (La favorita 1922, El caso Asunta), Salvador S. Molina (13 exorcismos), Curro Serrano (La tierra de las mujeres) y David Orea Arribas (La viuda negra).

Marta del Castillo desapareció el 24 de enero de 2009 en Sevilla, cuando tenía 17 años. La joven había salido de casa para encontrarse con Miguel Carcaño. Más de 17 años después, los autores todavía no han revelado dónde está su cuerpo, y han ofrecido versiones contradictorias y confesiones falsas en varias ocasiones. Sus padres nunca han dejado de buscarla.