Iker Casillas vuelve a ser protagonista de la actualidad social por su vida sentimental. El excapitán del Real Madrid ha disfrutado de unos días de fútbol y afición en la Gran Manzana, donde ha podido vivir -y revivir- junto al resto de sus excompañeros de la Selección Española, el triunfo de La Roja en el Mundial. Sin embargo, su viaje a Nueva York no solo ha sido para apoyar al equipo de Luis de la Fuente, sino que ha aprovechado su vuelo al otro lado del charco para una escapada romántica con Irene Esser, con la que se le relacionó hace unos meses.

Iker Casillas confirma su relación con Irene Esser

El pasado mes de mayo, la revista Pronto sacó a la luz unas imágenes del ex de Sara Carbonero junto a la actriz, que fue pareja de Iván Sánchez, también compañero de profesión de Esser -que reaccionó, además, con mucho humor a la noticia del romance del que fuera capitán del Real Madrid y su ex-. Entonces el de Navalacruz negó la mayor y, de hecho, dejó claro que eran unas fotografías manipuladas por la inteligencia artificial.

Según contó Javi Hoyos, que pudo hablar con Iker Casillas, el que fuera jugador del club merengue confirmó que no se trataba de una imagen real, sino de una fotografía manipulada: «Mira, lo único que te tengo que decir es que estoy flipando con el hecho de que se haya publicado una fotografía hecha por IA»: Por su parte, la revista que publicó las instantáneas, no dudó en defenderse: «Me dicen que ellos no publicarían jamás nada que estuviese hecho con inteligencia artificial. Lo que me trasladan es que ellos no trabajan con inteligencia artificial, trabajan con periodismo».

Meses después, el tiempo le ha dado la razón al medio citado, pues Iker Casillas ha sido captado de nuevo con la actriz en la ciudad que nunca duerme, coincidiendo con los días en los que el ex de Sara se encontraba en Nueva York con motivo de la final del Mundial.

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En estas últimas imágenes, no quedan dudas de que lo suyo ha sido mucho más que una amistad especial o un affaire, pues ambos aparecen paseando con total normalidad por las calles. De hecho, el programa vespertino de Telecinco presentado por Jon Aramendi, dio las claves de esta relación: «Nueva York les ha delatado definitivamente. «Sus manos entrelazadas ya no dejan opción al guardameta a negar lo que es toda una evidencia», apuntó Sandra Aladro, que añadió que el portero retirado estaba de lo más relajado paseando por la Gran Manzana: «Suele pasar que, cuando uno se aleja de casa y se siente anónimo, pasea asi, como vemos a Iker Casillas, de la mano con su novia».

Asimismo, estas imágenes son toda una novedad, pues sería la primera pareja oficial y estable de Casillas tras su ruptura con Sara Carbonero, pues el entorno de Iker ya conoce a Esser.