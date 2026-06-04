Iker Casillas vuelve a ser noticia por su vida sentimental. Desde que pusiera fin a su matrimonio con Sara Carbonero, con la que tiene muy buena relación, el currículum sentimental del exfutbolista del Real Madrid ha sido, cuando menos, amplio. Rocío Osorno, Claudia Bavel… son algunas de las mujeres con las que se le ha relacionado. Sin embargo, y nada más lejos de la realidad, el deportista retirado siempre ha negado la mayor, como ha ocurrido en las últimas horas.

Iker Casillas niega su relación con Irene Esser

Hace unos días, salieron a la luz unas imágenes de Iker con la actriz Irene Esser. En estas instantáneas, el exportero del Real Madrid y la intérprete aparecían en actitud muy cómplice que no dejaba lugar a dudas de que lo suyo era más que una amistad.

Sin embargo, el que fuera capitán del Real Madrid ha desmentido esta relación. «Exclusiva. Tengo la reacción de Iker Casillas a esta portada. He flipado con lo que me ha dicho porque me ha dicho que sí, pero he hablado con la gente y con la revista y os voy a contar todo», ha dicho el periodista Javi Hoyos a través de sus redes sociales.

El periodista recordó que las especulaciones sobre una posible relación entre ambos no son nuevas y que ya habían sido comentadas anteriormente en distintos programas de televisión. Sin embargo, la publicación de unas fotografías en la revista Pronto terminó de avivar las sospechas. «El otro día salía esta fotografía que confirmaba que Iker Casillas tenía un romance con la actriz Irene Esser, de lo que se llevaba rumoreando desde hace tiempo», explicó.

Ante el revuelo generado, Hoyos decidió ponerse en contacto directamente con el exguardameta para conocer su versión de los hechos. La respuesta de Casillas fue tan inesperada como contundente. «Yo le he escrito a Iker Casillas para saber un poquito más de esto, por si me podía dar algún dato, y me ha dicho: ‘Mira, lo único que te tengo que decir es que estoy flipando con que se haya publicado una fotografía hecha por inteligencia artificial’», relató el colaborador.

Según explicó, el exfutbolista se mostró especialmente molesto con la difusión de las imágenes y defendió que no eran reales. «Esto es lo que me ha dicho Iker, que se mostraba molesto con esta situación y que me decía que era IA esta fotografía», añadió.

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Tras conocer la versión de Casillas, Hoyos quiso contrastar la información con quienes habían distribuido el material gráfico. «Yo rápidamente lo que he hecho es, evidentemente, conocer también la otra parte, la de los que han hecho esta fotografía, la de la agencia», señaló.

La respuesta de la empresa fue completamente opuesta a la del exjugador del Real Madrid. Según el periodista, la agencia negó tajantemente que las imágenes hubieran sido creadas mediante inteligencia artificial. «Ellos me trasladan que no es inteligencia artificial, que ellos no trabajan con IA, que ellos trabajan con periodismo», aseguró. Una postura que también comparte la revista Pronto, que publicó las instantáneas. «La revista mantiene lo mismo, que ellos no publicarían jamás nada que fuera inteligencia artificial», concluyó Hoyos.

De esta manera, la polémica queda servida. Mientras Iker Casillas sostiene que las imágenes son fruto de la inteligencia artificial, tanto la agencia responsable de las fotografías como la publicación que las difundió defienden su autenticidad, alimentando aún más el misterio sobre la verdadera naturaleza de la relación entre el exportero e Irene Esser.