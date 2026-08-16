Carlos Baute: «Me ha escrito gente para decirme que mi música es como su quimioterapia»

El verano trae música y muchos momentos llenos de ritmos. Festivales, giras y presentaciones al aire libre cobran forma y es la oportunidad perfecta para ver a nuestros artistas favoritos sin necesidad, creando recuerdos con la mejor compañía. Desde latino hasta pop, todo depende del tipo de música que guste y sabemos que el punto que nos hace decidir es el cantante. Muchos nombres forman parte de nuestra lista de cabecera y hoy, en el plató de COOL, se sienta uno que hace retumbar los sonidos latinos y nos lleva décadas provocando ese tarareo constante sobre sus temas. Charlamos con Carlos Baute.

Hace unas semanas pudimos conversar con el intérprete venezolano, el cual nos habló sobre la complicada situación de su país de origen. Después de los terremotos, son muchas vidas las que se perdieron, pero este comenzó una iniciativa solidaria, con un resultado impresionante, que ha conseguido llevar toneladas de ayuda. Desde su GoFundMe, pasando por su colaboración para recaudar fondos en el Madrid Miami Music Festival, el artista es uno de los pilares de su comunidad. Al margen de ello, también hemos podido preguntarle sobre su música y lo que está por venir.

«La gira de este año es enorme»

La última vez que tuvimos a Carlos Baute en el plató de COOL estaba a punto de salir a realizar su gira por Latinoamérica y, ahora, es el momento de España. Después de seguir cosechando éxitos, el artista afronta el verano con un nuevo single y una serie de conciertos que hacen ver que el venezolano sigue estando de moda. «Tengo unas 30 fechas y las voy a ir compartiendo. Estoy ilusionado porque voy a estar en Cádiz, Almería, Granada, en el norte de España, en Barcelona… La verdad es que la gira es enorme», nos cuenta. A esto, añade: «Además, voy a volver a Latinoamérica y Estados Unidos para seguir con la gira».

Actualmente, el intérprete se encuentra trabajando en un nuevo disco que promete ser uno de los best sellers de la próxima temporada, puesto que va a reunir algunos de sus grandes éxitos. Sobre el posible inminente nacimiento de este, expresa: «Estoy con un disco muy importante para mí, con colaboraciones espectaculares que todavía no puedo anunciar». También nos cuenta: «Habrá buenos amigos y amigas. Otros no eran amigos antes, pero después de este disco ya lo son».

«El nuevo ‘single’ lo compuse el año pasado y me uní a Andrés Castro, que es un gran amigo y productor colombiano que es un capo allí»

Lo más inminente que lleva su voz es un single que hace poco vio la luz y nació bajo el nombre Quién mejor que tú: «Lo compuse el año pasado y me uní a Andrés Castro, que es un gran amigo y productor colombiano que es un capo allí. Yo ya hice con el disco de En el buzón de tu corazón, allá por el 2013, y nunca habíamos compuesto juntos. Le llevé dos canciones y le gustó esta. En el momento que la hicimos, a la antigua y con guitarra, le puso una base y me encantó», nos confiesa. «Un chico que estaba allí con él le añadió un afrobeat y le dije: ‘Déjalo, papá, porque me encanta’», nos cuenta Carlos Baute.

En este último trabajo, el intérprete venezolano nos ha confesado que habrá colaboraciones. A lo largo de su carrera musical, su voz, junto a la de Marta Sánchez o Ana Mena, ha conquistado las emisoras de radio y nuestros sentidos, pero… ¿Se ha quedado algo en el tintero que no ha salido? Sobre esto, Baute confiesa: «Sí, ha pasado y hay dos, en concreto, que no las hemos sacado. Todo es por cuestiones de contrato, de discográfica… Es una pena. Pero es gente a la que admiro y quiero». Sobre esta confesión, el cantante nos cuenta: «En este nuevo trabajo, uno de ellos repite. Le llamé y le dije: ‘Papá, vamos a repetir y a firmar otra cosa’» .

Su música es como los colores vibrantes y todas las letras que forman parte de sus composiciones hablan de momentos, pero… ¿Qué es lo que le ilusiona a Carlos Baute? «Cada canción, el día a día y todo esto me conmueve. El día que deje de emocionarme con lo que hago, no estaré aquí. Tenemos que ser felices con lo que desempeñamos. Yo estoy feliz por vivir de lo único que sé hacer, que es música. Es una suerte poder dedicarme a ello».

«Me ha escrito gente para decirme que mi música es como su quimioterapia»

A finales de los 90, fue Paco Padrón, el productor canario, quien le trajo a España y, desde entonces, ha copado titulares y escenarios. Por lo que nos cuenta, quedan muchos más años por delante y hablamos de lo que quiere que las siguientes generaciones piensen cuando escuchen su música. La respuesta de Carlos Baute es sorprendente: «Mira, yo creo que lo que han sentido mis fans ya es bonito. Me emociona cuando me paran por la calle y unos padres me dicen que sus hijos han aprendido a hablar con sus canciones. Eso es algo bellísimo. Hay gente que se ha casado con mis temas e incluso otros que me han escrito para decirme que mi música es su quimioterapia. La música es mágica».

Finalizando la entrevista, nos confiesa que no está seguro de si su nuevo disco va a estar listo para octubre de 2027, que es la fecha que tiene en Argentina. Pero Carlos Baute nos confiesa que cuenta con un plan B: «Si no llego, el año que viene presentaré la gira con el disco. Será un concepto muy potente y también a nivel escenográfico».

De todas las voces que componen nuestro espectro musical nacional, Carlos Baute se encuentra entre los primeros puestos de la lista. Se nota que su música habla de ilusión, además de ritmo e inspiración a través de sus letras. Pero, sobre todo, sigue presente algo esencial en la profesión y es la ilusión por la música.