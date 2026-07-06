Madrid Miami Music Festival cierra su edición más solidaria con Carlos Baute como cabeza de cartel

La música volvió a demostrar que también puede convertirse en un motor de solidaridad. Madrid vivió una de esas noches que trascienden el espectáculo gracias a una causa mayor. Bajo el paraguas del Madrid Miami Music Festival, el Palacio Vistalegre acogió una edición muy especial en la que cada canción, cada aplauso y cada entrada tuvieron un mismo destino: ayudar a los afectados por los devastadores terremotos de Venezuela.

Con un cartel encabezado por Carlos Baute y completado por artistas internacionales como Vikina, Chris Daniel, DJ Yuli o Kanela, el festival reunió a cientos de personas que disfrutaron de una velada marcada por la música, pero también por el compromiso. COOL estuvo presente para vivir de cerca una cita donde el entretenimiento y la solidaridad caminaron de la mano.

El Madrid Miami Music Festival nació como un puente cultural entre dos ciudades unidas por la música, la diversidad y una mirada internacional. En esta edición, ese vínculo se amplió para convertirse también en un puente de ayuda hacia Venezuela, demostrando que los grandes encuentros culturales pueden convertirse en herramientas reales de apoyo cuando más se necesitan.

Además, el festival destinó el 100 % de la recaudación de las entradas a los afectados por los terremotos, una iniciativa que fue respaldada tanto por los artistas como por un público completamente entregado durante toda la noche.

Carlos Baute, Vikina y Kanela ponen voz a la solidaridad

Tras conquistar el escenario con algunos de sus grandes éxitos, tuvimos la oportunidad de charlar con la multinominada a los premios Grammy, Vikina. La artista, que el pasado año fue una de las voces protagonistas del Mundial de Clubes, regresaba al Madrid Miami Music Festival con un significado mucho más especial. «En Miami me siento muy COOL, pero aquí se dice ‘muy guay’, ¿verdad?», nos confesaba entre risas.

Más allá de la música, la cantante quiso detenerse en el verdadero motivo de la noche. «Nosotros damos todo a esta carrera y, a veces, puede sentirse un poco egoísta. Pero poder compartir nuestro arte por una causa tan importante me parece muy bonito. Haber donado los fondos de las entradas para ayudar a los afectados por Venezuela significa muchísimo. Les mando todo mi cariño.»

Otra de las grandes sorpresas de la noche fue Kanela, la artista chileno-sueca que comienza a abrirse camino en la escena internacional gracias a una propuesta que fusiona reguetón, pop, house y música electrónica. «Estoy muy agradecida de poder estar aquí un año más. Es un honor formar parte del Madrid Miami Music Festival. Estoy muy feliz», nos confesaba.

La cantante también quiso enviar un mensaje de apoyo a quienes atraviesan este complicado momento. «Tengo una canción que se llama Guerrera y fue mi primer tema. Sé que hay muchos guerreros y guerreras luchando cada día por salir adelante. Lo estoy viendo y me duele muchísimo. Les mando toda mi fuerza porque sé que se puede.»

Carlos Baute, el gran impulsor de la ayuda a Venezuela

Si había un artista especialmente implicado en esta edición, era Carlos Baute. El cantante venezolano lleva años utilizando su altavoz para denunciar la situación que vive su país y, tras la tragedia provocada por los terremotos, no dudó en sumarse a esta iniciativa solidaria.

Hace apenas unos días pasó por el plató de COOL para hablar del drama que atraviesa Venezuela. Ahora, sobre el escenario del Palacio Vistalegre, volvió a convertir la música en un vehículo de esperanza.

Durante su actuación, emocionó al público con clásicos como Mi medicina o Colgando en tus manos, mientras las pantallas proyectaban un código QR para que cualquiera pudiera realizar donaciones destinadas a los afectados. «Lo primero es dar las gracias al público y al Madrid Miami Music Festival por invitarme a formar parte de esta iniciativa. Para mí es una bendición. Pensaba cómo podía salir a cantar y sonreír viendo a mi pueblo sufrir de esta manera, pero entendí que también era una forma de ayudar. Hemos querido transformar este concierto en una oportunidad para que el público pueda colaborar con Venezuela a través de un fondo solidario.»

El artista también confirmó que la ayuda ya está llegando sobre el terreno y nos confesó: «Vamos a enviar un contenedor con todo lo que hemos comprado gracias a las donaciones y a nuestras aportaciones. Además, en Galicia nos han cedido un par de camiones llenos de alimentos no perecederos, medicinas, ropa y otros productos de primera necesidad. Queremos que cada familia reciba mucho más que comida: también colchones, sábanas y todo aquello que han perdido. Esto va para largo y vamos a seguir ahí.»

El público también quiso sumar su granito de arena

Más allá de los artistas, la solidaridad también estuvo presente entre los asistentes. Durante toda la noche hablamos con algunos de ellos para conocer cómo habían vivido una iniciativa que convirtió un festival de música en un acto colectivo de apoyo.

Jorge, uno de los asistentes, lo resumía con enorme sinceridad. «Sobre todo pienso en la gente que quiero. Se me encogen las entrañas cuando imagino que pudiera pasarles algo a mi madre, a mi hermana o a mi novia. Empatizo muchísimo con el pueblo venezolano porque, si yo perdiera mi casa y a las personas que más quiero, también me gustaría sentir el apoyo de los demás.»

Otra asistente, de origen venezolano, no pudo contener la emoción frente a las cámaras de COOL. «Sentí muchísima pena cuando vi las imágenes porque es mi país. Sé que todavía hay mucha gente atrapada entre los escombros y no puedo imaginar la desesperación de quienes buscan a sus familiares mientras yo estoy lejos.»

Mucho más que un festival

La edición de este año del Madrid Miami Music Festival dejó claro que la música también puede convertirse en una herramienta de ayuda. Con un cartel internacional, una organización impecable y un público completamente implicado, la cita logró transformar una noche de conciertos en un auténtico gesto de solidaridad.

Mientras Venezuela continúa afrontando las consecuencias de una de las mayores tragedias de su historia reciente, iniciativas como esta recuerdan que la cultura también tiene el poder de unir, movilizar y tender la mano cuando más falta hace. Una noche donde cada canción sonó con un propósito y donde Madrid volvió a demostrar que, cuando la solidaridad marca el ritmo, la música llega mucho más lejos.