Carlos Baute, conmocionado por los terremotos en Venezuela: «Me da miedo cada vez que cojo el teléfono»

Carlos Baute apenas puede contener la emoción al hablar de Venezuela. El cantante, que se encuentra inmerso en plena gira por España, ha atendido a COOL pocas horas después de conocerse el devastador alcance del doble terremoto que ha sacudido el norte de su país, especialmente el estado de La Guaira. Según los últimos balances, la tragedia deja al menos 1.450 fallecidos, más de 3.000 heridos, decenas de miles de personas desaparecidas o incomunicadas y cientos de edificios destruidos o gravemente dañados. En medio del dolor, el artista venezolano se sincera sobre cómo está viviendo uno de los momentos más difíciles para su tierra.

«Estoy preocupado porque es un momento difícil para todos nosotros»

Nada más comenzar, le preguntamos cómo se encuentra y responde con evidente preocupación: «Estoy bien, dentro de lo que cabe, con todo lo que está pasando en Venezuela. Estoy preocupado porque es un momento difícil para todos nosotros. Qué te puedo decir… Es un momento delicado y, al margen de poder llevar alegría con nuestra música, hay que tragar fuerte porque es terrible la catástrofe humanitaria que está viviendo Venezuela».

Vivir a miles de kilómetros de tu país y asistir a la devastación a través de las noticias y las redes sociales no es sencillo. El doble terremoto, de magnitudes 7,2 y 7,5, sacudió el norte del país con apenas unas horas de diferencia, dejando imágenes de edificios desplomándose como si fueran castillos de naipes. La Guaira ha sido una de las zonas más castigadas, aunque el impacto también se ha dejado sentir en Caracas y otras regiones del norte. Miles de viviendas han quedado reducidas a escombros y las labores de rescate continúan sin descanso.

«Cuando lo vi no me parecía real. Gracias a Dios, mi familia está bien»

Preguntamos a Carlos Baute cómo reaccionó al conocer la noticia y el cantante no oculta el impacto que sintió. «Cuando lo vi no me parecía real. Gracias a Dios, mi familia está bien y ellos tenían una casa en La Guaira, como muchos caraqueños», afirma. Sobre ello añade: «Siempre he veraneado allí y surfeaba. A mi familia no les ha pasado nada porque no ha sido en fin de semana, pero sí tengo amistades de La Guaira que ya no están. Cuando hablo con ellos, tíos, padres o sobrinos… Los números son terribles. Me da miedo cada vez que cojo el teléfono y hablo con algunos de ellos», confiesa visiblemente emocionado.

Desde España han partido varios equipos de rescate, entre ellos efectivos de la UME, y la Unión Europea ha movilizado cinco millones de euros en ayuda humanitaria, además de activar el Mecanismo Europeo de Protección Civil, del que forman parte equipos españoles. Sin embargo, algunas organizaciones de rescate también han denunciado dificultades para acceder al país. Es el caso del equipo español USAR13, que, tras varios días de espera en el aeropuerto, terminó regresando a España sin poder intervenir sobre el terreno.

Pese a todo, Carlos Baute prefiere quedarse con el lado más humano de esta tragedia y con la ola de solidaridad que ha despertado dentro y fuera de Venezuela. «Lo que puedo decir, para no hablar tanto de la parte triste, es que, lo primero, estoy muy orgulloso de ser venezolano. También estoy muy agradecido con el pueblo, con España y con todos los países que han colaborado. Ha sido abrumador. Lo que ha brillado aquí ha sido la solidaridad del prójimo, de los rescatistas que se han enviado e incluso de cómo se ha volcado la gente. Hace poco estuvimos en centros de acopio y llegó un momento en el que había tanto material que se tuvo que pedir a la gente que volviera más tarde», explica.

El artista también quiso destacar el esfuerzo de otros países y, sobre todo, de los propios venezolanos. «El Salvador, Honduras, Colombia, el pueblo venezolano… Todos han ayudado y han salvado vidas. Te das cuenta de que cada vez que nos unimos se construyen puentes y con eso me quedo, porque la otra parte es muy triste», afirma.

Lejos de limitarse a lanzar un mensaje de apoyo, Carlos Baute ha decidido implicarse personalmente. Con más de nueve millones de oyentes mensuales en Spotify, el cantante ha aprovechado el alcance de sus redes sociales para poner en marcha una iniciativa solidaria destinada a ayudar directamente a los afectados.

«Tenemos allí más de 30 personas trabajando»

«Hace unas 72 horas, una amiga y yo lanzamos un GoFundMe, que está en mi perfil de Instagram, y la respuesta ha sido espectacular. Todo ese dinero lo estamos gestionando con gente de Venezuela y, gracias a mi mánager, tenemos allí a más de 30 personas trabajando. Lo que hacen es ir a un hospital y preguntar qué se necesita, ya sean gasas, litros de alcohol… Nosotros lo compramos y colgamos todas las facturas para que haya total transparencia. Está todo en mi perfil de Instagram y ha sido una locura lo que hemos recaudado», explica.

Mientras continúa con su gira por España, Carlos Baute mantiene un ojo puesto en el escenario y otro en Venezuela. Cada llamada de teléfono sigue generándole inquietud, pero tiene claro que, ahora más que nunca, la música también puede servir para tender la mano a quienes más lo necesitan. Su objetivo es que la solidaridad llegue donde, muchas veces, las instituciones no alcanzan.