En cuanto Marta Sánchez y Carlos Baute y se pusieron a cantar, gran parte de los pasajeros comenzaron a sacar los teléfonos móviles inmortalizar las inesperadas imágenes que nunca habrían llegado a imaginar que vivirían durante un vuelo.

«Pasó algo muy loco», apunta Carlos Baute en redes. En su vídeo se ve a viajeros y tripulación del avión disfrutar de la canción y aplaudir a los artistas, agradeciendo su esfuerzo por relajar el ambiente debido al tenso momento por el que acababan de pasar.

El vídeo cuenta ya con más de 15.000 reproducciones y 70.000 likes en redes sociales, así como cientos de respuestas por parte de los fans de los cantantes. «¿Por qué cuando me voy en avión no me pasan estas cosas?», se preguntan varios, «El verdadero quién pudiera viajar así», comenta otra, «Así ni cuenta me doy de la turbulencia», asegura una tercera.