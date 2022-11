Carlos Baute: el drama del artista al no poder regresar a Venezuela

Carlos Baute se ha convertido en uno de los artistas venezolanos más conocidos a nivel internacional. Una carrera musical que ha ido labrando poco a poco con el paso de los años y para la que tuvo que sacrificar muchas cosas. De hecho, una de ellas fue el tener que dejar su vida en Venezuela para poder buscar mejores oportunidades en otros países.

Una decisión que tomó hace ya 22 años y que fue de lo más fructífera para él, pues nuestro país fue uno de los que lo acogió con los brazos abiertos. Asimismo, y a pesar de tener que vivir lejos de casa para poder forjar su carrera musical, la tierra en la que nacemos y crecemos nunca se olvida. Por ello, Carlos Baute comunicó que regresaría a casa para ofrecer un concierto especial este 27 de noviembre en el Hotel Eurobuilding de Caracas, la capital del país.

Sin embargo, los planes del intérprete de Quién te quiere como yo no han salido como esperaba. Desafortunadamente, este concierto no podrá realizarse debido a que su pasaporte no ha sido renovado y no podrá viajar al país. Una terrible noticia que el artista ha comunicado a través de sus redes sociales completamente desolado.

Asimismo, Carlos Baute ha sido acusado de querer sacar solamente un beneficio económico de dicho concierto, pero nada más lejos de la realidad. El artista se ha mostrado muy contundente y ha señalado que su mayor deseo e ilusión es poder cantar junto a su gente en su tierra después de tanto tiempo.

View this post on Instagram A post shared by Carlos Baute (@carlos_baute)

«Hace tiempo anuncié que regresaba a cantar a mi hermosa tierra Venezuela y durante este tiempo no he querido anunciar nada más porque estaba en la expectativa de qué pasaría con mi pasaporte. Lamentablemente mi pasaporte no pudo ser renovado», comenzó explicando.

«Todos somos venezolanos, da igual que estemos dentro o fuera. No nos critiquemos más», apuntaba Baute. «Deseo que el regresar algún día a nuestro país sea un acto de felicidad total y no un momento que genere odio, quien se fue buscando un sueño es tan valiente como el que se quedó luchando, todos formamos parte de este gran país», sentenció.