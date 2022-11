Carlos Baute ha vuelto. El artista venezolano estrenó el pasado viernes su nuevo single, bajo el título de Ni la mitad. Se trata de una canción, muy especial en la que ha contado con la colaboración de sus fans, que están presentes tanto en el videoclip como en su letra, pues está inspirada en la historia de uno de sus fans.

Ni la mitad es una canción que Carlos Baute comenzó a componer en plena pandemia: «Yo estaba viviendo en Letonia con mi familia, en esos días, yo no paraba de componer y me junté con mi querido productor y compositor Manu Chalud por Zoom en el que se sumó también Carlos Almazán», explicó el artista.

«Cuando empezamos a hablar del tema quería componer, la onda y el estilo, les comenté que quería hacer una canción pop, de medio tempo y que a su vez moviera fibras…», añadió.

YA SALIMOS !!! Con mucho cariño, con mucha ilusión y con una canción que nace del corazón …”Ni La Mitad”, espero que la hagan suya y la canten conmigo. Quiero que me dejen un comentario en Youtube, que los voy a estar respondiendo toda la noche.https://t.co/EhclmmdHwj — Carlos Baute (@carlosbaute) October 27, 2022

Carlos Baute ha sido muy cercano a sus fans, por ello, el artista pidió a sus seguidores a través de su cuenta Instagram que participaran en el vídeo de Ni la mitad. De esta forma, el artista ha presentado uno de los videoclips más especiales de su carrera.

» Un fan me escribió por redes sociales lo que le estaba pasando, me cautivó desde el inicio de su carta, con la pasión que hablaba de su ex y las ganas locas de recuperarle, noté tanto su amor de su parte que ese fue el motivo para que naciera esta canción», explicó el artista a través de sus redes sociales-

«Cuando el destino nunca quiso que estuviéramos juntos… para ese amor que se fue pero que siempre recordaremos, les presento «Ni La Mitad» mi nuevo canción. Quiero que la escuches, me dejes un comentario y la compartas con esa persona que la cantarías», escribió el artista venezolano en sus redes sociales tras el lanzamiento de su nuevo single.