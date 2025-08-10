Luto en el boxeo: mueren dos púgiles japoneses durante una velada en Tokio

Los boxeadores japoneses Hiromasa Urakawa y Shigetoshi Kotari han fallecido como consecuencia de las heridas sufridas durante una velada organizada el pasado 2 de agosto en el Korakuen Hall de Tokio, ha confirmado la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Kotari, de 28 años y de peso superpluma, se enfrentó a su compatriota Yamato Hata y alcanzó un empate tras 12 asaltos justo antes de caer inconsciente. Urakawa, que competía en el peso ligero y que también tenía 28 años, quedó tendido durante el octavo y último asalto contra Yoji Saito y el combate tuvo que detenerse.

Los dos boxeadores japoneses tuvieron que ser sometidos a operaciones cerebrales. Kotari falleció durante la noche del viernes, mientras que Urakawa sucumbió a las consecuencias de sus heridas el sábado. La Organización Mundial de Boxeo mostró su pesar por los dos fallecimientos. «Extendemos nuestras más profundas condolencias a las familias, amigos y la comunidad de boxeo japonesa durante este momento increíblemente difícil», indicó.

Comunicado completo de la OMB

La OMB lamenta el fallecimiento del boxeador japonés Hiromasa Urakawa, quien falleció trágicamente a causa de las lesiones sufridas durante su pelea contra Yoji Saito el 2 de agosto en el Korakuen Hall de Tokio.

Esta desgarradora noticia llega apenas unos días después del fallecimiento de Shigetoshi Kotari, quien murió a causa de las heridas sufridas en su pelea en la misma cartelera.

Extendemos nuestras más profundas condolencias a las familias, amigos y la comunidad de boxeo japonesa durante este momento increíblemente difícil.