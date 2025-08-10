La estrella que triunfa en España y que asegura que puede superar a Melody si participa en Eurovisión

«Me deberían llevar a mí para, por lo menos, ganar alguna vez». Estas han sido las declaraciones de un famoso cantante que quiere hacerle la competencia a Melody, la última artista que ha representado a España en el festival de Eurovisión. En OKDIARIO hemos seguido esta polémica muy de cerca y estamos en disposición de afirmar que el problema que hubo con Esa diva todavía sigue generando polémica. Hay que recordar que la artista andaluza quedó en el puesto 24 dentro del famoso ranking, una posición que hizo saltar todas las alarmas y que provocó un auténtico escándalo nacional. Algunos expertos sostienen que Melody habría obtenido una puntuación más alta si el Gobierno de Pedro Sánchez hubiese adoptado una postura distinta, más discreta.

Mientras el revuelo continúa encendiendo a los fans de Melody, un cantante muy popular ha asegurado que, si le escogiesen a él para representar a España, se llevaría el primer puesto. Estamos hablando de Omar Montes, un intérprete que ganó mucha fama a raíz de su relación sentimental con Isa Pantoja, la hija pequeña de Isabel Pantoja. Recordemos que Omar, antes de centrarse en su trayectoria artística, se sentó en muchos platós de televisión y participó en varios realities de Telecinco, de hecho, ganó Supervivientes.

La trayectoria de Omar no le ha llevado únicamente a los programas de Mediaset, también ha participado en El Hormiguero, el mítico espacio capitaneado por Pablo Motos en Antena 3. Fue allí donde acudió para presentar su nueva canción y defendió que es un tema que tendría las puertas abiertas en el festival de Eurovisión. «Yo creo que si hubiéramos llevado La sevillana, con nuestra cultura y bailando sevillanas ahí a tope, hubiéramos ganado», declaró al respecto. Nosotros tenemos la historia al completo.

Omar Montes, un cantante de éxito

Como decimos, Omar Montes ha pasado en pocos años de ser un joven desconocido de Pan Bendito (Madrid) a convertirse en uno de los artistas urbanos más escuchados de España y Latinoamérica. Lo que hemos contado es cierto. Su salto a la fama llegó inicialmente por su participación en programas de televisión, pero pronto supo enfocar su carrera hacia la música, donde encontró su verdadera proyección. Con un estilo que fusiona el flamenco con el reguetón, la música trap y ritmos latinos, ha sabido conectar con un público joven que ve en él autenticidad, cercanía y una manera diferente de contar historias. Su primer gran éxito, Alocao, junto a Bad Gyal, rompió récords de reproducciones en plataformas digitales y marcó el inicio de una etapa en la que sus lanzamientos se convirtieron en fenómenos virales. Por todo esto, los fans de Eurovisión se han ilusionado cuando le han escuchado hablar de su posible participación

A pesar de su controvertido pasado en la crónica social, Omar Montes no ha dejado de encadenar colaboraciones con algunos de los artistas más influyentes del panorama musical, como Ana Mena, Nicky Jam, Yandel o C. Tangana. Su capacidad para adaptarse a distintos estilos, manteniendo siempre su sello personal, le ha permitido conquistar el mercado español y abrirse paso en otros países de habla hispana. Temas como La Rubia, Beba qué quieres que haga o Como el agua han afianzado su posición en las listas de éxitos, demostrando que su popularidad no es pasajera. Además, su habilidad para generar expectación en redes sociales y su fuerte conexión con la audiencia han sido clave para mantener su presencia en la industria.

Eurovisión, un sueño por conquistar

Más allá de los números y las reproducciones, la trayectoria de Omar Montes refleja una historia de superación. Criado en un barrio humilde, ha sabido transformar sus vivencias y su identidad cultural en música, convirtiéndose en un referente para muchos jóvenes que ven en él la prueba de que el talento y la perseverancia pueden abrir cualquier puerta.

En poco más de cinco años, ha pasado de cantar en locales pequeños a llenar escenarios multitudinarios y formar parte de festivales internacionales. Su evolución artística y su ambición creativa indican que su camino en la música urbana todavía tiene mucho por recorrer, con proyectos que prometen seguir marcando tendencia en los próximos años. Si tenemos esto en cuenta, tiene muchas cosas en común con Melody, por eso sería curioso que fuese él el próximo en alzar la bandera española en Eurovisión. Ganar sería un sueño, pero también un reto bastante complicado.

Omar se ha alejado de su faceta como personaje del mundo del corazón para adentrarse en una industria diferente que le ha recibido con los brazos abiertos. Si finalmente decide dar el paso de cantar en Eurovisión, tendría muchos puntos a su favor, pero no podemos olvidar que es un certamen europeo que no siempre sabe entender las propuestas que lanzamos desde España. ¿Qué pasaría si no cumple con las expectativas?