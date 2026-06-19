Carlos Baute preocupa a sus seguidores tras compartir una fotografía desde el hospital después de sufrir un accidente

Carlos Baute ha preocupado a sus seguidores tras compartir una imagen desde el hospital que ha hecho saltar todas las alarmas. El cantante venezolano, que siempre se ha mostrado muy cercano y transparente con su público a través de las redes sociales, ha publicado una fotografía desde la camilla de un centro médico junto al especialista que le atendió tras sufrir un aparatoso accidente.

Junto a la instantánea, el artista ha querido explicar personalmente qué le ha ocurrido y el motivo por el que tuvo que acudir de urgencia al hospital, una noticia que llega en un momento especialmente importante para él, ya que está a punto de arrancar una nueva gira de conciertos.

El comunicado de Carlos Baute tras su paso por el hospital

Carlos Baute ha sufrido una fractura de muñeca después de una caída mientras practicaba surf. A pesar del susto y de la lesión, el cantante ha querido tranquilizar a sus seguidores asegurando que este contratiempo no alterará sus compromisos profesionales y que seguirá adelante con los conciertos programados.

A sus 52 años, el intérprete ha compartido una reflexión sobre la forma en la que afronta este tipo de situaciones. «La vida muchas veces te pone a prueba», comienza explicando en su mensaje, reconociendo que hay momentos especialmente complicados que obligan a parar y replantearse las cosas. Sin embargo, también ha querido transmitir un mensaje optimista: «He aprendido que los problemas se afrontan con una sonrisa».

El artista ha relatado con detalle cómo se produjo el accidente. «Hoy, mientras surfeaba, tuve una caída y me fracturé la muñeca», escribió junto a la fotografía tomada en el hospital. Una noticia que llega en el peor momento posible para él, ya que apenas unas horas después debía comenzar una nueva etapa profesional.

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«Lo peor es que mañana empieza la gira de conciertos», reconocía con sinceridad. No obstante, dejó claro que no piensa cancelar ninguna de sus actuaciones por este motivo. «Esto no me va a detener. Mañana estaremos ahí, cantando con todo el amor del mundo, porque la música tiene una fuerza que supera cualquier obstáculo», afirmó.

Agradecido con el equipo médico

Más allá de explicar su estado de salud, Carlos Baute también quiso mostrar públicamente su agradecimiento a todos los profesionales sanitarios que le atendieron tras el accidente. El cantante destacó el trato recibido durante las horas que permaneció en el centro médico y agradeció el apoyo que encontró en un momento complicado.

«Quiero agradecer de corazón a todas esas personas maravillosas que me atendieron y ayudaron: médicos, enfermeros y todo el equipo. Fueron mágicos conmigo y me hicieron sentir acompañado en todo momento», expresó.

Sus palabras no tardaron en recibir una oleada de mensajes de apoyo por parte de seguidores, compañeros de profesión y amigos, que le desearon una pronta recuperación y celebraron su actitud positiva ante la adversidad.

Un mensaje de optimismo pese a la lesión

Lejos de centrarse únicamente en el accidente, Baute aprovechó la ocasión para compartir una reflexión sobre la importancia de afrontar las dificultades con la mejor actitud posible.

«La vida es una sola. Busquemos sonreír, incluso en esos momentos en los que algo duele. Porque siempre habrá una razón para seguir adelante, agradecer y disfrutar cada instante», señaló.

Con estas palabras, el artista quiso convertir una experiencia desagradable en una lección de optimismo para sus seguidores. Y aunque tendrá que afrontar las próximas semanas con la muñeca inmovilizada, todo apunta a que cumplirá con su agenda profesional y seguirá llevando su música por los escenarios.

Por el momento, Carlos Baute mantiene intacta su cita con los fans y se despide con un mensaje que refleja perfectamente su estado de ánimo tras el accidente: «¡Nos vemos mañana!».