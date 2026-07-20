La Selección Española ya ha acudido al Palacio de la Zarzuela para ser recibida por los Reyes tras conquistar su segundo Mundial. Una fotografía que ya forma parte de la historia del deporte español y que inevitablemente recuerda a otra imagen grabada en la memoria colectiva: la del 12 de julio de 2010, cuando la entonces Familia Real recibió a los campeones del mundo tras conquistar la primera Copa del Mundo para España.

Han pasado dieciséis años entre ambas recepciones y, aunque el escenario vuelve a ser el mismo, las diferencias son evidentes. Desde la evolución de la Familia Real hasta la nueva generación de futbolistas que hoy toma el relevo de los héroes de Sudáfrica, la imagen refleja cómo han cambiado tanto la Corona como la Selección.

Leonor y Sofía: de niñas a protagonistas de la recepción

La transformación más evidente está en las hijas de los Reyes. En 2010, la princesa Leonor tenía cuatro años y la infanta Sofía apenas tres. Eran dos niñas que acompañaban a sus padres en una fotografía familiar, sin protagonismo institucional.

Dieciséis años después, la escena es completamente distinta. La princesa de Asturias ejerce ya como heredera al trono y la infanta Sofía participa habitualmente en los actos oficiales junto a ella. Además, ambas llegan a esta recepción después de haber apoyado personalmente a la Selección en la final del Mundial, un gesto que refuerza su vínculo con el deporte español y convierte su presencia en uno de los grandes focos de atención.

Además, en cuanto a estilismos, han pasado de llevar las míticas camisetas rojas por las blancas, que no tardaron en hacerse virales -y agotarse- en las distintas webs de su venta.

Felipe y Letizia: de príncipes de Asturias a Reyes

En la imagen de 2010, Felipe y Letizia todavía eran los Príncipes de Asturias y acompañaban a don Juan Carlos y doña Sofía en una recepción que hoy forma parte de la historia de la Monarquía.

Ahora son ellos quienes presiden el acto como reyes de España. Felipe VI —que no ha dudado en dedicarle unas palabras a la Selección— ejerce como jefe del Estado y recibe a los campeones junto a la reina Letizia, en una fotografía que simboliza también el relevo generacional vivido por la Corona durante estos dieciséis años. Así mismo, la Familia Real ha optado porque la tradicional foto sea en el exterior de Zarzuela, no en el interior como ocurrió en 2010. Un lugar, quizás, mucho más cercano y menos institucional.

Del equipo de Casillas e Iniesta a una nueva generación

Otra de las grandes diferencias está sobre el césped. En 2010, la fotografía reunía a algunos de los nombres más importantes de la historia del fútbol español: Iker Casillas, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, David Villa, Sergio Ramos, Carles Puyol, Fernando Torres o Xabi Alonso, entre otros.

Hoy son otros futbolistas quienes ocupan ese lugar. La Selección presenta una generación completamente renovada que escribe su propia página en la historia del fútbol español y recoge el testigo de aquellos campeones que marcaron una época.

También cambia la imagen de la Selección

Las diferencias no se limitan a los protagonistas. La estética de la fotografía también ha evolucionado.

Las equipaciones, la identidad visual de la Selección, el protocolo e incluso la forma de celebrar los títulos poco tienen que ver con la imagen de 2010. Son detalles que reflejan la evolución del fútbol español y del propio equipo nacional a lo largo de estos dieciséis años. Además, como novedad, este año los jugadores han lucido un traje de chaqueta con camisa azul en lugar de su equipación.

De un Mundial histórico a la consolidación de un legado

La recepción también llega en un contexto muy diferente. Hace dieciséis años, España celebraba un éxito sin precedentes. La conquista del primer Mundial supuso un acontecimiento histórico que paralizó al país y convirtió a aquella Selección en una generación irrepetible.

Hoy el escenario es distinto. España vuelve a situarse en la cima del fútbol mundial y confirma que, más de una década después, sigue siendo una de las grandes potencias internacionales. La emoción se mantiene intacta, pero el significado cambia: ya no se trata de conquistar un sueño por primera vez, sino de consolidar un legado que comenzó con aquella histórica fotografía de 2010.

Dieciséis años después, la Zarzuela vuelve a reunir a la Corona y a la Selección en una imagen destinada a quedar para la historia. Cambian los protagonistas, cambian las generaciones y cambia el contexto, pero el simbolismo de la fotografía permanece intacto.