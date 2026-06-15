El Sindicato de Inquilinas le hace un escrache a la ministra de Vivienda en un foro inmobiliario

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha sido abucheada por parte del Sindicato de Inquilinas cuando participaba en un foro inmobiliario de El País. Las representantes del colectivo social han reprochado a Rodríguez que no esté haciendo nada por paralizar el desahucio de Maricarmen Martín, una madrileña de 87 años, acusándola de «mentir» a los afectados y echándole en cara que su solución sea «enviarles a la Policía».

Así, el Sindicato de Inquilinas de Madrid le ha reprochado a la ministra de Vivienda que «no está haciendo nada para paralizar este desahucio», que está planeado para el 24 de junio». Además, las manifestantes han insistido en que «el Gobierno no ha contestado a ninguna de las soluciones que han propuesto para que esta mujer no se quede en la calle».

De esta forma, la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha increpado a Isabel Rodríguez, por no actuar para detener el desahucio de Maricarmen Martín. Por otro lado, desde este sindicato en este acto también se ha puesto en cuestionamiento su gestión y le han acusado de «matar» a la inquilina por «las leyes rentistas de su Gobierno». «¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a colocar del lado de la especulación otra vez o va a paralizarlo?», le gritaban desde el Sindicato de Inquilinas.

Unas acusaciones, a las que la ministra de Vivienda ha respondido asegurando que «este es un debate muy importante» y que el Sindicato de Inquilinas «sabe lo que estamos haciendo». No obstante, la portavoz del Sindicato de Inquilinas, le ha respondido que «usted no está haciendo nada» y ha acusado a su partido de mandar a una concejal a «mentir» a Mari Carmen «en su casa».

Tras esta interrupción, que ha provocado el corte de la emisión en directo, la presentadora del acto ha lamentado lo ocurrido y ha subrayado que este foro no era para organizar esto.

Una vez solventado el problema, la ministra de Vivienda ha vuelto a abogar por centrarse en las soluciones, algunas con carácter de emergencia y, en concreto, en priorizar el parque público.

Asimismo, ha insistido en que hay que ahondar en un acuerdo entre los distintos partidos políticos, ya que en el ámbito político es donde menos acuerdos se han alcanzado en los tres años que es ministra. Por ello, ha pedido a los diputados que atiendan a la demanda social.

De igual forma, ha apelado al consenso en el Parlamento para aumentar la regulación y ha insistido en que no se puede seguir creciendo de forma extraordinaria si no se da una solución al problema de la vivienda porque «llegarán los populismos y las soluciones fáciles».