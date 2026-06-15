Quién es quién en el equipo de España para el Mundial 2026: todos los dorsales
Todos los dorsales de la selección española de fútbol para el Mundial 2026
La selección española de fútbol arranca su andadura hoy en el Mundial 2026, que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México y lo hace con un equipo dirigido por Luis de la Fuente que ya está generando emoción y grandes expectativas en este torneo.
Toda España está ya pendiente de la selección y con la mirada puesta en la final del Mundial 2026, que se celebrará el próximo domingo 19 de julio. Las apuestas ya ven a España favorita para levantar la copa del Mundial y sumar otra estrella a su camiseta.
Pero, ¿quién es quién en la selección española de fútbol dirigida por Luis de la Fuente? Te contamos quiénes son los jugadores y sus dorsales.
Dorsales de España para el Mundial 2026
- David Raya
- Marc Pubill
- Alejandro Grimaldo
- Eric García
- Marcos Llorente
- Mikel Merino
- Ferran Torres
- Fabián Ruiz
- Pablo Paez Gavira
- Dani Olmo
- Yeremi Pino
- Pedro Porro
- Joan García
- Aymeric Laporte
- Álex Baena
- Rodrigo Hernández
- Nico Williams
- Martín Zubimendi
- Lamine Yamal
- Pedri González
- Pau Cubarsí
- Unai Simón
- Marc Cucurella
- Víctor Muñoz
- Borja Iglesias
Comentar
Consulta aquí la política de comentarios