MUNDIAL 2026

Quién es quién en el equipo de España para el Mundial 2026: todos los dorsales

Todos los dorsales de la selección española de fútbol para el Mundial 2026

Dorsales selección española mundial 2026
Elena García

La selección española de fútbol arranca su andadura hoy en el Mundial 2026, que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México y lo hace con un equipo dirigido por Luis de la Fuente que ya está generando emoción y grandes expectativas en este torneo.

Toda España está ya pendiente de la selección y con la mirada puesta en la final del Mundial 2026, que se celebrará el próximo domingo 19 de julio. Las apuestas ya ven a España favorita para levantar la copa del Mundial y sumar otra estrella a su camiseta.

Pero, ¿quién es quién en la selección española de fútbol dirigida por Luis de la Fuente? Te contamos quiénes son los jugadores y sus dorsales.

Dorsales de España para el Mundial 2026

  1. David Raya
  2. Marc Pubill
  3. Alejandro Grimaldo
  4. Eric García
  5. Marcos Llorente
  6. Mikel Merino
  7. Ferran Torres
  8. Fabián Ruiz
  9. Pablo Paez Gavira
  10. Dani Olmo
  11. Yeremi Pino
  12. Pedro Porro
  13. Joan García
  14. Aymeric Laporte
  15. Álex Baena
  16. Rodrigo Hernández
  17. Nico Williams
  18. Martín Zubimendi
  19. Lamine Yamal
  20. Pedri González
  21. Pau Cubarsí
  22. Unai Simón
  23. Marc Cucurella
  24. Víctor Muñoz
  25. Borja Iglesias

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