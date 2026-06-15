Quién es quién en el equipo de España para el Mundial 2026: todos los dorsales

La selección española de fútbol arranca su andadura hoy en el Mundial 2026, que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México y lo hace con un equipo dirigido por Luis de la Fuente que ya está generando emoción y grandes expectativas en este torneo.

Toda España está ya pendiente de la selección y con la mirada puesta en la final del Mundial 2026, que se celebrará el próximo domingo 19 de julio. Las apuestas ya ven a España favorita para levantar la copa del Mundial y sumar otra estrella a su camiseta.

Pero, ¿quién es quién en la selección española de fútbol dirigida por Luis de la Fuente? Te contamos quiénes son los jugadores y sus dorsales.

Dorsales de España para el Mundial 2026