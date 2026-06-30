Qué día es la final del Mundial 2026: fecha y hora exacta, dónde se juega y estadio

Ya terminada la primera fase del Mundial, se empieza a ver en el horizonte el escenario que todo país sueña a nivel futbolístico: la final de un Mundial. Todos esperamos que la selección española pueda ser partícipe de ese escenario, donde se culminaría una generación histórica de jugadores españoles.

No será fácil el camino de La Roja hasta la final, donde primero tendrá que pasar 4 fases para plantarse en la final. En dieciseisavos ya nos espera Austria y en las fases siguientes nos esperarán equipos como Portugal, Bélgica, Francia o Marruecos.

¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

La fecha de la final del Mundial de Fútbol de 2026 lleva establecida desde el 16 de marzo de 2023, día en que la FIFA aprobó el nuevo formato del que estamos disfrutando este Mundial, donde han participado más equipos y habrá más partidos (48 equipos y 104 partidos).

El 19 de julio se disputará la fase final y último partido del torneo. Fecha que pondrá fin a un torneo que comenzó el pasado 11 de junio y nos dejará 39 días de Mundial.

¿Dónde se juega la final del Mundial 2026?

Un total de 3 países y 16 ciudades son los encargados de albergar este torneo mundialista. En Estados Unidos, las ciudades que recogerán citas de este Mundial son Los Ángeles, Dallas, Miami, Boston, Nueva Jersey, Atlanta, Houston, Kansas, Filadelfia, Seattle y San Francisco. México cuenta con tres sedes en las ciudades de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Toronto y Vancouver han sido las ciudades canadienses seleccionadas.

Nueva Jersey fue la ciudad elegida para celebrar la final del Mundial, en el estadio MetLife Stadium.

¿En qué estadio se disputará la final del Mundial 2026?

Por normativa de la FIFA contra la publicidad en los estadios, el estadio no se nombrará como el MetLife Stadium. La propia FIFA lo ha renombrado para la celebración de este evento con el nombre de Estadio de Nueva Jersey.

Este emblemático recinto cuenta con una capacidad de 82.500 espectadores. El estadio también recibirá en el descanso de este último partido un espectáculo musical de entretiempo donde participarán Madonna, Shakira y BTS.

¿Cómo comprar entradas para el Mundial 2026?

Para conseguir entradas para el Mundial de 2026, debes comprarlas únicamente desde la plataforma web oficial de la FIFA.

Actualmente, las ventas de entradas se encuentran en la fase de venta de última hora. Las entradas disponibles se asignan por estricto orden de llegada y con confirmación inmediata.

Existe también la opción de usar Marketplace de reventa e intercambio de la FIFA dentro de su propio portal. Es la única forma legal y segura de adquirir entradas de segunda mano a precio regulado. Los paquetes VIP de la FIFA ofrecen una experiencia superior que, por su elevado precio, tiene menos demanda.