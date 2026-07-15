España jugará la final del Mundial contra Argentina

España ya conoce al último rival que se interpondrá entre la Selección y la segunda estrella de su historia. El equipo de Luis de la Fuente se enfrentará a Argentina en la gran final del Mundial después de que la albiceleste superase a Inglaterra en la segunda semifinal. La vigente campeona del mundo defenderá su corona ante una selección española que llega lanzada, convencida de sus posibilidades y después de firmar una de las mejores actuaciones de toda su historia frente a Francia.

España selló su billete para la final tras derrotar con absoluta autoridad al conjunto francés por 2-0 en Dallas. Los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro hicieron justicia a un encuentro dominado de principio a fin por los de Luis de la Fuente, que volvieron a empequeñecer a una potencia mundial. Francia apenas pudo correr, Mbappé quedó completamente desconectado y el centro del campo español gobernó el partido con una superioridad incontestable.

Argentina alcanzó la final después de imponerse a Inglaterra y tendrá la oportunidad de conquistar su segundo Mundial consecutivo. La albiceleste llega al partido definitivo con la experiencia de una selección acostumbrada a sobrevivir en encuentros de máxima presión, pero enfrente tendrá al equipo que mejor fútbol ha ofrecido durante el campeonato. Será un duelo entre la vigente campeona del mundo y una España que quiere recuperar el trono conquistado por primera vez en Sudáfrica.

La selección disputará de esta manera la segunda final mundialista de su historia. La primera terminó con el inolvidable gol de Andrés Iniesta ante Holanda en Johannesburgo. Ahora, 16 años después, España vuelve a estar a un solo partido de tocar el cielo. La alegría por eliminar a Francia fue enorme, pero el mensaje dentro del vestuario es unánime: todavía no se ha ganado nada. Argentina espera y sólo vale levantar la Copa del Mundo.