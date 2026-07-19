Los gastos energéticos son uno de los mayores problemas con los que se están encontrando los supermercados como consecuencia de la guerra en el estrecho de Ormuz. Así, con el objetivo de reducir estos costes y no trasladarlos al consumidor, están haciendo una gran inversión en eficiencia energética. De esta forma, los supermercados ya están aplicando una inversión de 3.000 millones de euros anuales en renovación de tiendas y plataformas logísticas, que incluyen medidas de eficiencia energética que les ayuden a estar preparados para la imprevisibilidad del mercado, como consecuencia de la actual incertidumbre internacional.

A pesar de que la presión de la guerra de Oriente Medio sobre los carburantes podría haber remitido algo tras la tregua pactada, no es el caso de la electricidad y del gas. El paquete energético continúa ejerciendo una enorme presión sobre la cadena: sólo la distribución alimentaria acumula ya más de 90 millones de euros desde el comienzo del conflicto.

Aun así, el impacto es importante y, tras unas semanas de desescalada del conflicto de Oriente Medio, preocupa ahora que se puedan dar pasos atrás en la recuperación de la normalidad, tras los nuevos ataques entre EEUU e Irán y su consiguiente impacto en la cadena alimentaria.

La cadena agroalimentaria sigue, por tanto, haciendo un gran esfuerzo de absorción de los costes que impactan en el encarecimiento, no sólo de la producción primaria, sino también de la transformación, energía y transporte, según la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas).

Difícil prever cómo se abordará el segundo semestre del año

Asedas también destaca que las actuales circunstancias de incertidumbre geopolítica y los posibles «efectos de segunda ronda» en forma de incremento de intereses, de salarios, alquileres y otros hacen muy difícil prever cómo se abordará el segundo semestre del año. «A pesar de ello, la distribución alimentaria seguirá ejerciendo de barrera de contención ante los incrementos de costes en todos los operadores de la cadena para garantizar el suministro de productos de primera necesidad a los precios más reducidos posibles para los consumidores», indican desde la patronal de los supermercados.

Según el Informe de Distribución Alimentaria de Proximidad en España de Asedas, el consumidor tiene más de 315 cadenas de alimentación de todos los tamaños donde hacer sus compras, con una cobertura de casi el 97% en cada municipio. Esto garantiza el acceso continuo a bienes esenciales con un gran nivel de capilaridad y equidad territorial y social.

«La competencia de nuestro modelo y la variedad de opciones permiten, además, al consumidor amortiguar la inflación con el llamado downtrading, que es cuando los consumidores se cambian a productos o servicios más baratos. Todas ellas son circunstancias que, desde el modelo español de distribución alimentaria, juegan a favor del control de los precios de la alimentación», alertan desde Asedas.