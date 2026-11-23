Cuando pensamos en quienes llegan a los 90 años, solemos imaginar a personas que han caminado o han hecho deporte durante toda su vida. No obstante, entre las personas que consiguen vivir más de 90 años, el factor que más se relaciona con seguir cumpliendo años es la capacidad de valerse por sí mismas en las tareas de cada día.

Así lo recoge un metaanálisis, una revisión que suma los resultados de varios estudios, publicado en junio de 2026 en la revista The Gerontologist. El trabajo lo firman Óscar Caballero y Yasmin Ezzatvar, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Valencia, junto a Antonio García-Hermoso, de Navarrabiomed y la Universidad Pública de Navarra, y a otros tres investigadores de universidades de Chile y Ecuador.

Un equipo de Valencia analizó 23 estudios para saber qué ayuda a vivir más pasados los 90 años

Para su trabajo, los investigadores revisaron tres grandes bases de datos científicas en busca de estudios publicados hasta junio de 2025. Sólo incluyeron los que habían seguido durante un tiempo a personas de 90 años o más, entre ellas también centenarios.

Con esa búsqueda, el equipo reunió 23 estudios y comparó la supervivencia de los participantes según su forma de vida, su situación económica y social y su estado de salud. A partir de esos datos, los autores calcularon cuánto cambiaba el riesgo de morir durante el seguimiento en cada caso.

Quienes podían hacer solos las actividades de la vida diaria tenían un 31% menos de riesgo de morir que quienes dependían de otras personas. Los mayores con una cognición normal, es decir, con la memoria y el razonamiento conservados, tenían un riesgo un 45% menor, y quienes tenían más fuerza de agarre en las manos, un 31% menos.

Por otra parte, ser mujer, no fumar y no beber alcohol son factores que también se relacionaron con vivir más, con un riesgo de muerte entre un 12% y un 17% más bajo. El nivel de estudios, en cambio, no mostró ninguna relación con la supervivencia.

¿Por qué valerse por sí mismo es el mejor indicador a partir de los 90 años?

Después, los autores comprobaron qué factores mantenían su relación con la supervivencia cuando los analizaban todos a la vez. Los tres primeros puestos fueron para la independencia en las actividades de la vida diaria, la cognición y la fuerza de agarre, por este orden.

En España, la ley de dependencia define estas actividades como las tareas que permiten a una persona desenvolverse con autonomía e independencia, como el cuidado personal, las tareas domésticas, orientarse o moverse dentro y fuera de casa. Para los investigadores, la supervivencia de los más mayores está muy ligada a conservar esas funciones físicas y mentales, a ser mujer y a llevar hábitos de vida saludables.

Los investigadores siguieron a personas que ya tenían 90 años, así que el estudio habla de cuánto vivieron desde esa edad. Los estudios que reúnen, además, observan una relación entre estos factores y la supervivencia, sin demostrar que uno sea la causa del otro.

Los autores creen que la memoria y la fuerza se pueden cuidar a edades muy avanzadas

Los investigadores destacan que la independencia, la cognición y la fuerza de agarre son factores que se pueden modificar, por lo que consideran importante cuidarlos para vivir más también a edades muy avanzadas.

En el caso de la fuerza de agarre, la que hacemos al apretar algo con la mano, eso significa que mantener cierta fuerza muscular tiene sentido pasados los 90 años.