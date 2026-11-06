Un cardiólogo explica por qué España lidera la longevidad en Europa: «El aceite de oliva virgen extra es determinante»

España se ha convertido en uno de los países más longevos del mundo. Con una esperanza de vida que ronda los 84 años, nuestro país lidera el ranking europeo y despierta el interés de los expertos, que buscan las claves de una longevidad en la que la alimentación desempeña un papel fundamental . Manuel de la Peña, cardiólogo y director de la Cátedra del Corazón y Longevidad, lo tiene claro: «Uno de los factores determinantes para vivir más es el consumo de una dieta mediterránea con productos del campo español de alta calidad como el aceite de oliva virgen extra».

Pero ¿son todos los aceites iguales? José Antonio Peche, director de Casas de Hualdo, pone el acento en la importancia de la elaboración: «Cuando hablamos de un virgen extra elaborado en la manera en que lo hacemos en Casas de Hualdo, es además rico en otros componentes presentes de forma natural en la aceituna, como los polifenoles y la vitamina E».

Estos compuestos, junto con las grasas monoinsaturadas características del aceite de oliva, forman parte de su perfil nutricional. Sin embargo, para Peche, la calidad no es fruto de la casualidad: «Es fundamental la calidad de la aceituna, el momento en el que se recoge y el cuidado con el que se elabora el aceite».

La elección también importa a la hora de llevarlo a la mesa. Como referencia orientativa, Peche habla de unos 20 gramos diarios, aproximadamente dos cucharadas soperas , aunque recuerda que «no existe una cantidad exacta de aceite de oliva virgen extra que sea adecuada para todo el mundo». Lo importante es incorporarlo con naturalidad a una alimentación variada y equilibrada. ¿Su consejo? «Una de las mejores formas de disfrutar de un buen aceite de oliva virgen extra es consumirlo en crudo».

Y para reconocer uno de calidad hay que aprender a mirar, pero también a probar. «Cuando probamos un virgen extra de calidad podemos encontrar recuerdos a hierba recién cortada, tomate, almendra o aceituna fresca» , explica. Incluso el amargor y el picor , que algunos consumidores interpretan como defectos, son atributos positivos. «Forman parte de sus características habituales».

La longevidad, no obstante, va mucho más allá del plato. De la Peña también destaca la fortaleza del sistema sanitario español, el clima, las prestaciones sociales y hasta la música , que considera un estímulo positivo para el cerebro. Escucharla media hora al día puede favorecer la liberación de neurotransmisores relacionados con el bienestar. También señala lugares como Ourense, donde destaca la elevada presencia de centenarios.

En este contexto, cuidar lo que comemos y apostar por productos de calidad cobra especial sentido . Es precisamente la filosofía de Casas de Hualdo, donde la producción propia, la recolección temprana y la elaboración pocas horas después de recoger la aceituna son señas de identidad. «Aunque obtenemos menos cantidad de aceite, ganamos en frescura, intensidad y calidad», explica Peche.

Su almazara trabaja con cinco variedades: Arbequina, Cornicabra, Coupage, Picual y Manzanilla , cada una con personalidad propia. «Todos nuestros aceites comparten una misma filosofía: conseguir alimentos excelentes, saludables y sostenibles».