3 nutricionistas españoles revolucionan el ‘skincare’ con una crema que actúa sobre la longevidad celular por sólo 30 euros

El cuidado de la piel está viviendo una auténtica revolución. Si durante años el objetivo de la cosmética antiedad fue disimular arrugas, mejorar la hidratación o aportar luminosidad, hoy la investigación va mucho más allá. La nueva tendencia en skincare pone el foco en la longevidad celular, un enfoque que busca mantener la piel saludable actuando sobre los procesos biológicos responsables del envejecimiento, en lugar de limitarse a tratar sus efectos visibles.

En este contexto nace Cellular Longevity Cream, la nueva crema hidratante de Synsera Labs, desarrollada por los nutricionistas españoles Endika Montiel, Juan Bola y Alejandro Pérez. Su propuesta representa una nueva generación de cosméticos que trabajan desde el interior de la piel, favoreciendo sus mecanismos naturales de reparación y regeneración. El tratamiento ha sido formulado con un 98,84 % de ingredientes de origen natural y está fabricado en España. Su principal diferencia frente a una crema hidratante convencional es que incorpora cuatro activos biotecnológicos de última generación, diseñados para actuar durante la noche, cuando la piel entra en su fase de mayor renovación celular.

¿Qué significa actuar sobre los mecanismos celulares del envejecimiento?

Las cremas hidratantes tradicionales tienen como misión principal aportar agua, nutrir la piel y reforzar la barrera cutánea. Sin embargo, la cosmética de longevidad va un paso más allá. Su objetivo es favorecer el correcto funcionamiento de las células, ya que con el paso de los años estas pierden capacidad para regenerarse, producir energía y comunicarse entre sí.

Además del envejecimiento natural, factores como la exposición solar, la contaminación, el estrés o los radicales libres aceleran este deterioro celular. Por ello, los nuevos activos biotecnológicos buscan estimular la renovación celular, mejorar la energía de las células, reforzar las defensas naturales de la piel y proteger su microbiota, favoreciendo una piel más resistente, uniforme y luminosa a largo plazo.

En el caso de Cellular Longevity Cream, cada uno de sus ingredientes desempeña una función específica. Centella Reversa ayuda a combatir la senescencia celular relacionada con la pérdida de firmeza; clarivine favorece el «reciclaje» celular para conseguir un tono más uniforme y luminoso; algaktiv vitalys potencia la producción de energía en las células, mientras que photobiome fortalece la microbiota cutánea y mejora las defensas naturales de la piel.

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La fórmula se completa con ingredientes ampliamente conocidos por sus propiedades reparadoras y nutritivas como la manteca de karité, el escualano, el aceite de jojoba y los fitoesteroles, además de antioxidantes como la vitamina E, el zinc PCA y el agua de romero, que ayudan a proteger la piel frente al estrés oxidativo. Según la marca, el uso continuado de esta crema contribuye a reducir visiblemente la apariencia de arrugas y líneas de expresión, mejorar la firmeza, reforzar la barrera cutánea, aportar una hidratación profunda y proteger frente al fotoenvejecimiento, todo ello con una textura ligera y apta para el uso diario en rostro, cuello y escote.

Una tendencia que gana fuerza en la cosmética

La apuesta por la longevidad celular no es exclusiva de Synsera Labs. Cada vez más firmas están desarrollando tratamientos inspirados en la medicina regenerativa para potenciar la capacidad natural de reparación de la piel. Un ejemplo es Germaine de Capuccini, que ha presentado Tec-Exosome System, una línea basada en exosomas biomiméticos de origen vegetal. Esta innovadora tecnología busca reactivar la comunicación entre las células cutáneas, un proceso que disminuye con la edad, favoreciendo así la regeneración de los tejidos y mejorando la calidad global de la piel.

El sistema incorpora ingredientes como PDRN, ácido hialurónico y un péptido inteligente desarrollado mediante inteligencia artificial, combinados con una tecnología de liberación que mejora la penetración de los activos. Según los datos aportados por la firma, el tratamiento consigue incrementar la producción de colágeno, mejorar la firmeza y elasticidad de la piel y aumentar su capacidad regeneradora en pocos días.