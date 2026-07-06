Por qué envejecemos: los mecanismos biológicos del envejecimiento celular

Tendemos a pensar que envejecemos porque pasan los años. Es una explicación cómoda, pero biológicamente se queda bastante corta. Las células no saben si acabamos de cumplir cuarenta, sesenta u ochenta. Lo que sí “notan”, por decirlo de una forma sencilla, es todo lo que les ha ocurrido durante ese tiempo.

Cada célula lleva una historia de divisiones, errores, reparaciones y agresiones externas. El organismo dispone de mecanismos extraordinariamente eficaces para mantener el equilibrio, aunque ninguno funciona de manera perfecta para siempre. Una lesión en el ADN puede repararse. Una proteína defectuosa puede eliminarse. Una célula dañada incluso puede activar su propia muerte si supone un peligro. El problema aparece cuando los fallos empiezan a acumularse más rápido de lo que el cuerpo consigue corregirlos.

Comienzo del envejecimiento

Con los años, las mitocondrias producen energía de forma menos eficiente, ciertas proteínas pierden su estructura adecuada y la reparación del ADN se vuelve algo menos precisa. La comunicación entre células también cambia. No ocurre todo de golpe ni al mismo ritmo en cada órgano.

Las células senescentes son células que han dejado de dividirse porque han sufrido daños o alcanzado determinados límites biológicos. En principio, es una buena estrategia. Resulta preferible detener una célula sospechosa antes que permitir que siga multiplicándose sin control.

La situación se complica cuando estas células permanecen en los tejidos durante años. Algunas liberan sustancias inflamatorias y modifican el entorno que las rodea. Una célula problemática quizá no cambie gran cosa. Miles o millones de ellas acumuladas con el tiempo ya son otra historia.

El daño oxidativo y el desgaste silencioso de las células

Respirar nos mantiene vivos, pero utilizar oxígeno para producir energía también genera residuos químicos. Entre ellos aparecen las especies reactivas de oxígeno, moléculas capaces de reaccionar con distintas estructuras celulares.

Los conocidos radicales libres forman parte de este grupo. Durante décadas se difundió una explicación bastante simple: los radicales libres dañan las células y, por tanto, provocan el envejecimiento. La realidad es más interesante. El organismo también utiliza estas moléculas como señales y como parte de algunos mecanismos defensivos. El problema no es su mera existencia, sino perder el control sobre ellas.

El tabaco es un ejemplo bastante evidente de cómo aumentar esta presión oxidativa. También influyen la radiación ultravioleta, algunos contaminantes y los estados inflamatorios prolongados. Incluso el metabolismo normal produce especies reactivas. Por eso la idea de eliminar todos los radicales libres tomando grandes cantidades de antioxidantes resulta demasiado ingenua. La biología rara vez funciona con soluciones tan limpias.

Hoy se considera que el daño oxidativo interactúa con las mitocondrias, la inflamación y la estabilidad del ADN. Es una pieza del envejecimiento, importante, pero no la única.

Telómeros: el límite de las divisiones celulares

Los cromosomas necesitan proteger sus extremos. Para eso existen los telómeros, regiones de ADN que funcionan como una especie de zona de seguridad alrededor del material genético.

La comparación clásica con los remates de plástico de los cordones de los zapatos sigue siendo bastante útil. Cuando ese extremo se deteriora, el cordón empieza a deshilacharse. En los cromosomas ocurre algo distinto, claro, pero la lógica protectora es parecida.

Cada vez que una célula se divide tiene que copiar su ADN. El mecanismo de replicación no consigue reproducir completamente los extremos cromosómicos y los telómeros suelen perder una pequeña porción de longitud. División tras división, se van acortando.

Llega un momento en que la célula interpreta esos telómeros excesivamente cortos como una señal de peligro. Puede detener su ciclo, entrar en senescencia o activar mecanismos de muerte celular. Desde el punto de vista evolutivo tiene sentido: impedir que una célula muy deteriorada continúe multiplicándose ayuda a proteger al organismo.

Existe, eso sí, una enzima capaz de alargar los telómeros. Se llama telomerasa y presenta una actividad importante en células reproductoras y ciertos tipos de células madre. Manipular los telómeros no consiste simplemente en hacerlos más largos. Hay que conservar el delicado equilibrio entre regeneración y control del crecimiento celular.

Por qué algunas personas envejecen antes que otras

Hay personas que a los setenta mantienen una capacidad física sorprendente y otras que desarrollan problemas relacionados con la edad mucho antes. La diferencia no siempre se aprecia en el espejo. La edad biológica puede alejarse bastante de la edad que aparece en el documento de identidad.

Décadas de tabaquismo dejan huella. También lo hacen la exposición solar intensa, el sedentarismo o una alimentación mantenida durante años que favorezca alteraciones metabólicas.

El sueño es otro factor que durante mucho tiempo recibió menos atención de la merecida. Dormir mal de manera crónica afecta al metabolismo y a la respuesta inmunitaria. Algo parecido ocurre con el estrés persistente. Una temporada difícil no provoca un envejecimiento súbito, pero mantener durante años una activación hormonal e inflamatoria elevada puede contribuir al deterioro.

También hay una dimensión social que a veces se olvida. No envejece en las mismas condiciones quien respira aire contaminado, trabaja durante décadas con horarios extremos o tiene un acceso limitado a la atención sanitaria. Reducir el envejecimiento a “tener buenos hábitos” resulta cómodo, aunque científicamente incompleto.

Conclusión

La pregunta interesante ya no es solo cuánto podemos alargar la vida. Es cuánto tiempo podemos conservar tejidos funcionales, capacidad física y autonomía. Tal vez no logremos detener el reloj biológico. Pero entender sus engranajes, uno por uno, ya está cambiando la forma en que pensamos sobre la vejez y sobre muchas de las enfermedades que aparecen con ella.