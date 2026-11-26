Cuando se tiene coche y moto, pero una sola plaza de parking, aparcar los dos vehículos juntos puede parecer una solución práctica y más si vemos que los dos caben. De este modo, podemos ahorrarnos el alquiler de otra plaza. Sin embargo, esta decisión no siempre puede ser del agrado de los demás propietarios del edificio. De hecho las dudas aparecen cuando alguno considera que se está haciendo un uso indebido del aparcamiento o que los vehículos pueden dificultar las maniobras de entrada y salida.

La Ley de Propiedad Horizontal regula los derechos y obligaciones de quienes comparten un inmueble, aunque no establece una prohibición general de estacionar dos vehículos en una misma plaza. Esto significa que, en principio, un propietario puede aparcar su coche y su motocicleta juntos, pero debe cumplir determinadas condiciones. El artículo 5 de esta normativa cobra especial importancia porque permite que el título constitutivo incluya disposiciones sobre el uso y destino de los espacios del edificio. Por tanto, antes de dar por hecho que esta práctica está permitida, conviene comprobar qué dicen los estatutos de la comunidad, los límites de la plaza y las condiciones de seguridad del garaje.

Si un vecino aparca su coche y moto en la misma plaza de garaje puedes apelar al artículo 5

El artículo 5 se ocupa del título constitutivo, que es el documento que describe el edificio, sus viviendas, locales y anexos, entre los que pueden figurar las plazas de aparcamiento. También contempla que se incorporen reglas sobre el uso de los distintos espacios. Estas disposiciones, cuando cumplen los requisitos legales, pueden condicionar lo que cada propietario hace en su plaza.

Por ello, el primer paso ante una discrepancia es consultar el título constitutivo y los estatutos ya que si existe una limitación válida que impide estacionar más de un vehículo por plaza, el hecho de que quepan un coche y una moto no basta para ignorarla. Si no aparece ninguna restricción, tampoco puede darse por sentado que cualquier forma de aparcar resulte admisible. Importan las características del garaje y la normativa aplicable.

Cuándo puede quejarse un vecino por aparcar dos vehículos

Que un propietario utilice su plaza para dos vehículos no constituye, por sí mismo, una infracción de la Ley de Propiedad Horizontal. El problema puede surgir si alguno sobresale de los límites de la plaza, ocupa parte de un pasillo de circulación o dificulta el acceso a otros estacionamientos. Tampoco deben obstruirse salidas, recorridos de evacuación ni instalaciones comunes.

Otro artículo de la LPH, en este caso el 9 ecoge obligaciones relacionadas con el respeto a los elementos comunes y a los derechos del resto de propietarios. Y luego además, el artículo 7.2 prohíbe las actividades vetadas por los estatutos, dañosas para la finca o contrarias a las disposiciones sobre actividades molestas o peligrosas. Una queja vecinal, por tanto, necesita apoyarse en circunstancias concretas, no simplemente en que a otro residente le disguste ver dos vehículos en una plaza.

Qué puede hacer la comunidad y cuándo cabe una sanción

Cuando exista un incumplimiento, la comunidad puede examinar la documentación del edificio, comprobar las circunstancias y solicitar al propietario que corrija la situación. Si concurren los supuestos del artículo 7.2, el presidente puede requerir el cese de la actividad y, siguiendo el procedimiento legal, llegar a ejercitar una acción judicial. No basta una decisión informal de un vecino para imponer una multa.

La Ley de Propiedad Horizontal tampoco establece una sanción económica automática por guardar un coche y una moto en el mismo estacionamiento. Las consecuencias dependerán de la conducta, de las normas aplicables y, en su caso, de las decisiones que adopten las autoridades competentes o los tribunales. Por eso conviene diferenciar una molestia personal de una vulneración acreditada.

Además, el propietario puede pedir al administrador una copia de la documentación comunitaria y plantear la cuestión en una junta, especialmente si existen interpretaciones diferentes sobre las reglas del aparcamiento o acuerdos anteriores que generan serias dudas.

Qué resolvió el Tribunal Supremo sobre utilizar un trastero como garaje

La sentencia 239/2024, de 23 de febrero, abordó un conflicto distinto, aunque relacionado con los usos permitidos de un aparcamiento comunitario. En un edificio de Villena, unos propietarios utilizaban un trastero para estacionar un segundo vehículo. El Ayuntamiento había autorizado 26 plazas de garaje y 26 trasteros, de modo que aquel uso alteraba las condiciones de la licencia municipal.

El Tribunal Supremo dio la razón a la comunidad y consideró aplicable el artículo 7.2. La resolución no establece sin embargo, una prohibición que sea general para aparcar una motocicleta junto a un coche dentro de una plaza autorizada, pero sí que muestra ques es importante respetar el destino de los espacios y las condiciones de seguridad que hayan sido aprobadas. Y si hay un conflicto, se tiene que revisar el título constitutivo, los estatutos y la licencia del garaje y que servirá para determinar qué límites existen realmente.