Gavi se echó flores después de ser titular en la victoria del Barcelona (1-4) ante el Sabah en el partido correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la Champions League. El centrocampista andaluz jugó de inicio por tercera vez en la temporada y, después de hacer un partido aceptable, salió a hablar con los periodistas para opinar sobre cómo está viviendo esta temporada en la que apenas está contando para Hansi Flick.

Gavi se ha convertido en un jugador de segunda unidad para Hansi Flick y por ello ayer fue titular en el Sabah-Barcelona disputado en Bakú y que se saldó con una fácil victoria del equipo culé camino del top 8 de la Champions League. El centrocampista disputó los 86 minutos de un partido en el que se desenvolvió en el centro del campo junto a Fermín y Pedri, dos futbolistas que le han pasado por la derecha en los últimos años. Esto también le ha ocurrido con otros como Rodri, Dani Olmo y hasta Marc Bernal.

Esto ha hecho que a estas alturas de competición Gavi solo sume tres titularidades, habiendo participado en 11 encuentros en los que ha disputado 314 minutos. Por ello, a la conclusión del partido quiso salir a reivindicarse ante los periodistas y en zona mixta dejó claro que su mentalidad es «única» porque siempre está a disposición del equipo, juegue o no juegue.

Gavi se echa flores tras ser titular

«Mi mentalidad es única porque estoy para el equipo siempre», confesó ante los periodistas a la conclusión de la victoria del Barcelona. «Está feo que lo diga yo; si no lo pienso yo, ¿quién lo va a pensar de mí?», afirmó el joven futbolista.

🧠 👈 Gavi se reinvindica: «Mi mentalidad es ÚNICA» 🫡 «Está feo que lo diga yo, pero lo pienso así… SIEMPRE estoy dispuesto a darlo todo por el equipo» ⏳ «Me consideron un jugador IMPORTANTE pese a tener pocos minutos» https://t.co/yeDPesz8Hw — El Larguero (@ellarguero) November 25, 2026

«Considero que, a pesar de la lesión grave y de los años difíciles que he tenido antes, cuando llegué a La Masía, estaba solo y no era fácil. Siempre he salido por mí mismo y gracias a mi familia», afirmó un Gavi que también dejó claro que se considera un jugador importante dentro del estuario. «Me considero un jugador importante pese a tener más o menos minutos. Cada uno tiene que tener las cosas claras y aportar al equipo siempre», apuntó.